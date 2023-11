Allerta meteo nel Lazio, in arrivo venti impetuosi e forti temporali

Una nuova forte ondata di maltempo sta per colpire l’Italia: in serata avremo le prime forti piogge nelle Regioni tirreniche che saranno le più colpite dai fenomeni meteorologici avversi. Nella prossima notte si verificheranno forti temporali su Lazio e Campania, che saranno le due Regioni più colpite dal maltempo anche domani quando le piogge torrenziali interesseranno tutta la fascia appenninica centrale e meridionale.

La perturbazione sarà accompagnata da venti impetuosi che soffieranno sull’Italia per tutta la giornata di domani, martedì 28 novembre.

Maltempo sul Lazio

L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, martedì 28 novembre 2023, e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Regione, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Vento di burrasca

Il vento, in base alla sua forza, viene classificato nella scala Beaufort in 12 gradi o fasce di intensità. In questa classificazione la "Burrasca" è un vento molto forte con intensità compresa tra 34 e 40 nodi corrispondenti a 63-75 km/h. Il grado successivo, denominato "Burrasca forte", corrisponde a intensità tra 40 e 47 nodi o 76-87 km/h.

Tipi di Burrasche

In base alla forza del vento è possibile distinguere due tipi di burrasca:

1) Burrasca moderata

La burrasca moderata ha una velocità del vento compresa tra 62 e 74 km/h. La forza del vento rende molto difficoltoso camminare controvento, si spezzano i ramoscelli degli alberi e provocano degli spruzzi sulle onde di altezza media.

2) Burrasca forte

La burrasca forte è caratterizzata da una velocità del vento compresa tra 75 e 88 km/h. La forza del vento può rimuovere qualche tegola dai tetti delle case. Sul mare si innalzano degli spruzzi e schiuma sulla cresta delle onde medio-alte. La visibilità è fortemente ridotta.

