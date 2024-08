Amedeo Minghi, “Racconti Corsari”: una serata d’autore a San Felice Circeo

La rassegna “Incontri all’imbrunire”, giunta al suo ventitreesimo anno, continua a incantare e sorprendere con serate uniche, capaci di fondere arte e natura in un connubio magico. Sotto la guida impeccabile di Gianluigi Superti, che da oltre due decenni è l’anima pulsante di questo evento, gli incontri, presentati da Francesco Vergovich, si trasformano in un’esperienza indimenticabile, elevata dalla suggestiva cornice del giardino del Circeo Park Hotel.

La serata di lunedì 26 agosto promette di essere una delle perle più luminose incastonate in questa lunga storia di successi, grazie alla presenza di un artista del calibro di Amedeo Minghi.

Il titolo dell’evento, “Racconti Corsari”, suggerisce un viaggio oltre la musica, un’avventura che si addentra nei significati profondi delle canzoni di Minghi, andando ben oltre la superficie delle note e delle parole. Amedeo Minghi, uno dei nomi illustri del panorama musicale italiano, ci condurrà in un territorio inesplorato, dove le canzoni non sono solo melodie o testi, ma veri e propri racconti di vita, storie segrete che solo l’autore può svelare.

La musica, si sa, ha un potere immediato. Colpisce, affascina, emoziona, ma spesso la comprensione del suo significato profondo richiede tempo e riflessione. Quante volte ci siamo trovati ad ascoltare un brano, sentendoci catturati da una particolare melodia o da una frase che risuona dentro di noi, senza però riuscire a cogliere appieno la storia che quella canzone nasconde? Ecco, è proprio questo il confine che Amedeo Minghi ci invita a superare. Come un corsaro, l’artista ci guiderà alla scoperta dei segreti che si celano dietro le sue composizioni, aprendo quel “baule magico” che custodisce le sue esperienze, le sue emozioni, i suoi ricordi.

Sarà facile lasciarsi affascinare da brani iconici come “Vita mia” o “Vattene amore”, ma la serata non si limiterà a celebrare questi successi. Minghi ci condurrà attraverso un repertorio straordinariamente vasto, ricco di perle meno note ma altrettanto coinvolgenti. Canzoni come “Troppo poco”, “Alla leggera”, “Il suono”, “Nuvole su di te”, “Qualcosa di lei”, “Rosa”, “La breccia” sono testimonianze di un’arte musicale senza confini, capace di raccontare storie universali e allo stesso tempo intime, di evocare immagini e personaggi che vivono dentro ogni nota, ogni verso.

Un pensiero speciale andrà inevitabilmente a Gaio Chiocchio, poeta e musicista scomparso prematuramente nel 1996, con cui Minghi ha scritto capolavori indimenticabili come “1950” e “Cuore di pace”. La loro collaborazione ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, e ricordare Chiocchio significa anche celebrare una delle pagine più intense e poetiche del nostro patrimonio musicale.

“Incontri all’imbrunire” si conferma così un evento capace di sorprendere, di rinnovarsi continuamente senza perdere mai la sua anima. L’atmosfera che si respira in queste serate è unica, un misto di magia e intimità che avvolge gli spettatori, come già accaduto martedì scorso con Piergiorgio Pulixi. Lo scrittore sardo ha ipnotizzato il pubblico con una serata di rara intensità emotiva, in cui chi non lo conosceva ha scoperto una voce narrativa potente e affascinante. Anche in quell’occasione, Superti ha saputo impreziosire l’evento, trasformandosi in narratore di un podcast tratto proprio dal romanzo di Pulixi, “L’isola delle anime”.

Lunedì 26 agosto, dunque, sarà un’altra serata da ricordare, una di quelle in cui la musica si fa racconto, in cui l’imbrunire del Circeo si trasforma in un palcoscenico per emozioni che rimarranno impresse a lungo nella memoria di chi avrà la fortuna di esserci. Grazie ad Amedeo Minghi e alla sua capacità di trasmettere storie e sentimenti con una profondità rara, il pubblico sarà condotto in un viaggio indimenticabile, alla scoperta di quella magia nascosta che solo la musica d’autore sa regalare.