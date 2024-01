Ampliamento Fassa, Benozzo: “Vero pericolo è per salute e ambiente”

“Fassa Bortolo ha chiesto al Consiglio di Stato di sospendere la sentenza del Tar che interrompeva i lavori, motivando la richiesta con il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile alle sue casse, non tanto agli introiti quanto addirittura al potenziale incremento di fatturato. Una motivazione che troviamo inaccettabile non solo perché un danno economico è, per sua natura, sempre riparabile e quindi non in grado di giustificare una sospensiva, ma anche perché il vero pregiudizio da escludere, quello sì irreparabile e gravissimo, attiene allo stato dei luoghi interessati, che attualmente sono terre vergini, non asfaltate, circondate da aree protette e terreni agricoli, e che subirebbero una modifica irreversibile se i lavori per lo stabilimento dovessero iniziare”.

È quanto dichiara il prof. Matteo Benozzo, legale del “Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della Salute”, costituitosi lo scorso anno e che rappresenta già oltre duemila soci aderenti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Avv. Matteo Benozzo

“Si ignorano i rischi per i cittadini”

La sentenza del Tar Lazio ha prima sospeso e poi annullato in novembre l’autorizzazione all’ampliamento dello stabilimento di Fassa Bortolo ad Artena. Mentre la fabbrica ha finora lavorato “a freddo”, senza impiego di calore e innesco di reazioni chimiche, il nuovo progetto contemplerebbe l’installazione di forni e ciminiere per l’avvio della produzione “a caldo”, ovvero di lavorazioni ad altissime temperature tramite l’incenerimento di rifiuti e altri materiali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Ciò che Fassa srl continua a voler ignorare è che i rischi per la salute di cittadini e territorio non dipendono dalla sola accensione del futuro stabilimento, ma anche dai cantieri che la precederebbero”, prosegue Benozzo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Su questo progetto l’ASL di competenza non ha mai rilasciato alcun parere. Ciò non significa – come vorrebbe far credere l’azienda – che non vi siano pericoli, ma che i profili di salubrità pubblica non sono stati neanche indagati!”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“E questo senza dimenticare – conclude il professor Benozzo – che anche le richieste di nuovi e più dettagliati report da parte di ARPA sono state completamente disattese da Fassa Bortolo”.

© Riproduzione riservata