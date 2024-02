Angelina Mango raddoppia le date del tour, sold out a Roma e Napoli

(Adnkronos) – Angelina Mango inarrestabile: la vincitrice della 74° Edizione del Festival di Sanremo con il brano 'La noia', dopo il tutto esaurito del concerto evento 'Pare una pazzia' e l'aggiunta di una nuova data il 26 ottobre 2024 al Fabrique di Milano, raddoppia anche le date del tour 2024 a Roma e Napoli. Sono infatti già sold out i due appuntamenti del tour autunnale 'Angelina Mango nei club 2024' previsti per l'11 ottobre nella Capitale (all'Atlantico) e quello del 14 ottobre nel capoluogo campano (alla Casa della Musica). I due nuovi live si terranno il 12 ottobre e il 15 ottobre. La cantautrice, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 che si terrà a Malmö, in Svezia, porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia. Queste le date del tour 'Angelina Mango nei club 2024': è attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre – sold out – e 12 ottobre), Napoli (Casa della Musica, 14 ottobre – sold out – e 15 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre), a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre) e infine a Milano (Fabrique, 26 ottobre). I biglietti per le nuove date a Roma (Atlantico, 12 ottobre 2024) e Napoli (Casa della Musica, 15 ottobre 2024) saranno disponibili da lunedì 19 febbraio alle 10:00 su https://www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

