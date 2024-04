Aprilia, cavallo fuggito in strada: incidente durante la notte

Un incidente ha coinvolto nella notte due automobilisti che guidavano in direzione Latina ed un cavallo fermo sulla carreggiata

Impossibile evitarlo, così i due automobilisti che la scorsa notte stavano percorrendo la via Pontina all’altezza del centro commerciale Aprilia2 hanno travolto e ucciso un cavallo.

Gli uomini procedevano in direzione di Latina quando, improvvisamente, un cavallo è sbucato dal nulla in mezzo alla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori per chi guidava. Ad avere la peggio, è stato il povero animale.

Cavallo investito: la dinamica

Lo scontro tra le due auto e il cavallo è stato violentissimo. L’animale, subito dopo l’urto con la prima automobile, è finito a terra gravemente ferito. L’impatto con la seconda auto è stato letale per l’animale. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente di una delle due auto coinvolte nel sinistro.

Gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena hanno quindi allertato il 118 e il personale sanitario ha fornito le cure necessarie al ferito per poi trasferirlo all’Ospedale di Aprilia. Per fortuna l’uomo non ha riportato ferite gravi.

Giunti sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia, guidati dal comandante Fabrizio Del Monaco che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell’incidente.

Si indaga sulla provenienza dell’animale, da dove sia scappato e se dovessero esserci delle responsabilità nella fuga. Se, ad esempio, l’animale fosse posto in una recinzione sicura da dove non avrebbe potuto scappare con facilità. Dai primi riscontri pare che l’animale fosse dotato di regolare microchip, che fornirebbe alla polstrada le informazioni necessarie per risalire al proprietario.