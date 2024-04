Inps, per tutte queste famiglie c’è il blocco definitivo: addio assegno di inclusione | Chi non lo riceverà più

Se percepisci l’assegno di inclusione, controlla subito se anche tu non lo riceverai più.

Verso il fine settimana, circa 600 mila famiglie riceveranno il tanto atteso assegno di inclusione. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Inps si tratta di circa 1 milione di persone: i numeri sono elevati e indicano una situazione ben chiara, nella quale molte famiglie italiane hanno un ISEE basso e necessitano quindi di un sussidio specifico.

Nonostante i numeri, però, la quantità di famiglie che riuscirà ad accedere all’assegno di inclusione è nettamente inferiore a quella che prima percepiva il Reddito di cittadinanza, forma di sostegno economico dismessa da Giorgia Meloni e sostituita proprio con l’Assegno di inclusione. Questo, infatti, veniva percepito da più di 900 mila famiglie!

Il problema non è tanto relativo al fatto che molte famiglie hanno scelto di non percepire l’Assegno di inclusione per approcciarsi al mercato del lavoro, quanto più è legato al problema delle domande respinte, che sono circa la metà di quelle effettivamente presentate.

I requisiti per ricevere l’Assegno di inclusione, infatti, sono molto restrittivi e questo ha impedito a nuclei famigliari che percepivano il Reddito di Cittadinanza di proseguire nella ricezione della forma di sostegno economico. Ecco quante famiglie si trovano in questa situazione.

Assegno di inclusione, loro non lo riceveranno

Ad affermare che il passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di inclusione sarebbe stato doloroso è stato lo stesso governo che, nello spiegare questa manovra, ha sottolineato come si desiderasse operare una stretta alla popolazione di beneficiari. Obiettivo era quello di rivolgere queste somme ai soli cittadini che ne abbiano davvero bisogno e, quindi, sono stati esclusi soprattutto coloro i quali si trovano nella condizione di poter lavorare.

Le famiglie destinatarie, ad oggi, sono poco meno di 600mila: rientrano in questo numero quelle che hanno al loro interno un over 60, un minore, un disabile con una percentuale di invalidità di almeno il 74% o una persona in condizione di svantaggio inserita in un programma di assistenza.

Mezzo milione di famiglie escluse

Secondo i dati Inps di febbraio, su 1 milione di domande arrivate per l’Assegno di inclusione sono state respinte ben 400mila domande. 50mila domande, invece, sono in attesa di risposta: in totale, quindi, circa 500mila famiglie non riceveranno l’Assegno per il quale avevano fatto domanda.