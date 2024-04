Lavatrice, mai usarla a quest’ora: ti fa lievitare la bolletta di quasi il doppio | È un disastro annunciato

Se fai andare la lavatrice a quest'ora spenderai tantissimo: non fare questo errore (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Così la lavatrice ti farà spendere tantissimi soldi. Ecco l’orario in cui non va accesa mai.

Oggi come oggi è pressocché impossibile vivere senza lavatrice. Questo elettrodomestico, infatti, è fondamentale per la gestione dei vestiti e dei tessili di tutta la famiglia e di tutta la casa. In poco tempo, consente di avere diversi chili di indumenti lavati ed igienizzati e rispetta le esigenze di ogni tessuto.

Oggi come oggi, poi, le lavatrici che sono presenti sul mercato sono molto tecnologiche e consentono di risparmiare acqua e corrente elettrica, nonché di essere azionate o spente da remoto. Alcune, inoltre, dosano automaticamente il detersivo che gli serve usare a seconda del carico inserito.

In un panorama del genere, però, per cercare di spendere poco è necessario conoscere anche l’organizzazione della propria bolletta, quindi gli orari in cui la corrente elettrica costa meno e quelli invece più delicati dal punto di vista del rapporto consumo/prezzo.

Nello specifico, c’è un orario nel quale azionare la lavatrice può essere davvero molto oneroso: scopri subito di quale si tratta e inizia a risparmiare davvero!

Lavatrice, attenzione a questo orario

La prima cosa da fare è quella di guardare il contratto di fornitura dell’energia elettrica, quindi le diverse voci che si riferiscono alle tariffe delle varie fasce orarie. Nei dettagli delle fatture, poi, sono inseriti i prezzi che si devono pagare a seconda degli orari di utilizzo e, in generale, le fasce sono tre.

La Fascia 1 è quella più cara: va dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19. C’è poi la Fascia 2, più economica della prima, e va dalle 7 alle 8 di mattina e dalle 11 alle 23 di sera, sempre dal lunedì al venerdì. La Fascia 3, invece, va dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7 e comprende anche tutte le domeniche e i festivi e in assoluto è la più economica.

Controlla il contratto

Oltre alla fascia, da capire così da azionare la lavatrice negli orari migliori, si deve anche controllare il tipo di contratto. Questo può essere monorario, quindi con il prezzo dell’energia sempre uguale indipendentemente dalle fasce. Può essere biorario, che comprende una fascia che va dalle 8 alle 19 dei giorni feriali e una che va dalle 19 alle 8 e i festivi o può anche essere multiorario, che quindi comprende e considera le tre fasce.