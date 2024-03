Ascolti tv, chi ha vinto tra Margherita delle Stelle e Champions martedì 5 marzo

(Adnkronos) – 'Margherita delle Stelle', il film tv di Rai1 su Margherita Hack con Cristiana Capotondi, ha vinto gli ascolti della serata con 4.248.000 telespettatori e il 23,1% di share, battendo Canale 5 dove l’incontro di Champions League, Bayern Monaco – Lazio, ha ottenuto 3.416.000 telespettatori e il 16,1% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con Le Iene ha totalizzato 1.469.000 telespettatori e il 10,5%. Al quarto posto della classifica degli ascolti del prime time di ieri si è posizionata La7 con 'DiMartedì' che è stato visto da 1.309.000 telespettatori pari al 7,5% di share, mentre Rai2 con la terza puntata di 'Dalla strada al palco' ha raccolto 1.068.000 telespettatori e il 6,4%. Retequattro con 'È sempre Cartabianca' ha conquistato 680.000 telespettatori e il 4,6% di share e Tv8, con '4 Ristoranti', ha registrato 534.000 telespettatori con il 2,6% di share. Chiudono la classifica della prima serata di ieri Nove con 'Faking It – Bugie Criminali' (402.000 telespettatori, share 2%) e Rai3 con 'Petrolio' (377.000 telespettatori, share 1,9%). Nell'access prime Rai1 è in testa con 'Cinque Minuti' (5.012.000 telespettatori, share 23,2%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (6.455.000 telespettatori, share 28,4%). Su Canale 5 'Striscina la notizina' ha segnato il 15% con 3.260.000 telespettatori. Rai1 domina anche la classifica degli ascolti del preserale con 'L’Eredità', che ha intrattenuto 4.722.000 telespettatori pari al 26,6% contro i 3.494.000 e il 21,1% di 'Avanti un altro!' su Canale 5. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata