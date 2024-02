Ascolti tv, ‘Doc – Nelle tue mani’ stravince prime time

(Adnkronos) – La sesta puntata di 'Doc – Nelle tue mani 3' domina la classifica deli ascolti della prima serata di ieri con 4.751.000 telespettatori e il 24,7% di share. Canale 5 con 'Terra Amara' ha ottenuto invece 2.759.000 telespettatori e il 14,9%. Terzo gradino del podio per Tv8 che con la gara di ritorno degli spareggi di Europa League: Roma-Feyenoord ha totalizzato 1.418.000 telespettatori e il 7,3%. Italia 1 con 'Le Iene presentano: Inside' ha registrato 1.333.000 telespettatori e l'8,6% di share, mentre 'Dritto e Rovescio' su Retequattro ne ha raccolti 807.000 con il 5,2% e 'Splendida Cornice' su Rai3, 786.000 con il 4,2%. Su La7 'Piazzapulita' ha interessato 621.000 telespettatori con il 4,1% di share e Rai2 con 'Anna' ha conquistato 655.000 telespettatori con il 3,4%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Only Fun – Comico Show', visto da 520.000 telespettatori pari al 2,7% di share. Rai1 è in testa alla classifica dell'access prime time con 'Cinque Minuti', visto da 4.364.000 telespettatori (20,8%) e, a seguire, con 'Affari Tuoi' (5.373.000 telespettatori, share 24,6%), mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.368.000 telespettatori e il 15,4% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in vetta con 'L’Eredità' (4.624.000 telespettatori, share 26,2%). Su Canale 5 'Avanti un altro!' ha segnato invece il 20,4% di share con 3.471.000 telespettatori. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto, nell'intera giornata, la Rai al 32,7% con 2.869.000 telespettatori e Mediaset al 26,6% con 2.360.000 e, in prima serata, la Rai al 32,5% con 6.945.000 telespettatori contro i 5.491.000 e il 25,7% di Mediaset. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata