Ascolti tv, Gloria debutta su Rai1 e vince prime time lunedì 19 febbraio

(Adnkronos) – La prima puntata di 'Gloria', la nuova fiction di Rai1 con Sabrina Ferilli, si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.039.000 telespettatori e al 22,7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto invece 2.550.000 telespettatori e il 19,6%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai3 con 'PresaDiretta', visto da 1.057.000 telespettatori pari al 5,2% di share. Appena fuori dal podio per numero di telespettatori Italia 1 che con 'Fast & Furious 6' ha totalizzato 999.000 telespettatori e il 5,8%, seguito da La7 dove 'La Torre di Babele – Gioventuù bruciata?' ha conquistato 903.000 telespettatori e il 4,5% di share. 'Quarta Repubblica' su Retequattro ha registrato 789.000 telespettatori e il 5,4%, mentre 'Mad in Italy' su Rai2 ha interessato 730.000 telespettatori pari al 4,5% di share. Su Tv8 '4 Hotel' ha raccolto 382.000 telespettatori con il 2,3% e sul Nove 'Little Big Italy' ha ottenuto 326.000 telespettatori con il 2,3% di share, chiudendo la classifica del prime time di ieri. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha segnato il 21,4% con 4.647.000 telespettatori e , a seguire, 'Affari Tuoi', il 25,7% con 5.738.000. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha registrato invece 3.711.000 telespettatori con il 16,6%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità' ha totalizzato 4.920.000 telespettatori con il 26,9%, mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha incassato 3.733.000 telespettatori con il 21,6% di share.

© Riproduzione riservata