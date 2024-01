Ascolti tv, ‘La lunga notte’ vince ancora nel prime time

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la seconda puntata della miniserie 'La Lunga Notte – La Caduta del Duce' vista da 3.204.000 telespettatori pari a uno share del 17,64%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la serie 'I fantastici 5' che ha totalizzato 2.482.000 telespettatori e uno share del 13,78%. Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene' seguite da 1.487.000 telespettatori (share del 10,89%). Fuori dal podio su La7 'DiMartedì' ha interessato 1.384.000 telespettatori pari a uno share dell'8,05% mentre su Rai2 'The Floor- Ne rimarrà uno solo' è stato visto da 1.176.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,99%. Su Retequattro, invece, 'È sempre CartaBianca' ha realizzato 722.000 telespettatori e uno share del 5,01% mentre su Rai3 'Avanti Popolo!' ha ottenuto 375.000 telespettatori e uno share del 2,2%. Chiudono gli ascolti del prime time su Tv8 il film 'La città del Natale' che è stato visto da 368.000 telespettatori (share dell'1,91%) e Nove con il film 'La preda perfetta', seguito da 352.000 telespettatori (share dell'1,98%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata