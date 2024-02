Ascolti tv, ‘Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia’ vince prime time martedì 13 febbraio

(Adnkronos) – La seconda e ultima puntata di 'Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia' su Rai1 vince in prime time aggiudicandosi 3.310.000 telespettatori pari al 19% di share. Secondo gradino del podio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Lipsia-Real Madrid che ha ottenuto 2.486.000 telespettatori pari al 12.4% (primo tempo a 2.704.000 e il 12.6% di share, secondo tempo a 2.282.000 e il 12.3% di share). Terzo posto per 'Mad in Italy' su Rai2 che ha raggiunto 752.000 telespettatori, pari al 4.6% di share. Fuori dal podio 'Le Iene' su Italia1 che ha interessato 1.574.000 telespettatori pari all’11.2%. Su Rai3 'A modo mio – Patty Pravo' ha realizzato 711.000 telespettatori (pari al 3.7%), su Rete4 'È Sempre Cartabianca' ha ottenuto 677.000 telespettatori (4.8%) e su La7 'DiMartedì' ha intercettato 1.366.000 telespettatori (l’8.2% di share). Infine su Tv8 'Io prima di te' ha registrato 541.000 telespettatori con il 3.1% e sul Nove 'Sono nata il 23' ha registrato 557.000 spettatori con uno share del 3.1%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

