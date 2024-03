Atletico Madrid-Inter, oggi la sfida: Inzaghi a caccia dei quarti di Champions

(Adnkronos) – Atletico Madrid-Inter: si gioca oggi, 13 marzo 2024, la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi per 1-0, i neroazzurri cercano l'accesso ai quarti contro i Colchoneros al Civitas Metropolitano di Madrid con calcio d'inizio alle ore 21. "Sappiamo che sarà complicata contro un avversario che in casa si trasforma. Sappiamo che sarà difficile, dovremo interpretarla nel migliore dei modi con il minimo vantaggio che ci portiamo da Milano" le parole del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi alla vigilia della gara. "Guardando la stagione posso dire che abbiamo fatto bene sia contro squadre aggressive che contro quelle attendiste. Non sappiamo cosa faranno loro perché cambiano spesso durante la gara e hanno grande qualità. Sappiamo che sarà una gara intensa e dobbiamo fare la differenze nelle difficoltà che avremo", ha proseguito. "È un dato di fatto, qui loro si trasformano. In Liga sarebbero primi se giocassero solo in casa e sappiamo anche tutti che grande allenatore è il Cholo, quindi noi ci siamo preparati nel migliore dei modi sapendo che il loro pubblico sarà molto caldo. Io non posso sapere cosa farà Simeone. So che giocano a volte con il nostro sistema e a volte cambiano. I moduli non fanno la differenza, ma è l'interpretazione della gara che sarà decisiva. Noi vogliamo giocare una gara importante". Sulla formazione Inzaghi copre le carte. "I ballottaggi al momento sono diversi, Acerbi è rientrato sabato e De Vrij ha giocato tante gare ad altissimo livello. Frattesi sta bene e quindi posso decidere se far riposare una mezz'ala. L'unica mia preoccupazione è il fatto di non avere alcuni giocatori come Arnautovic e Carlos Augusto che però purtroppo hanno avuto qualche problema e quindi non sono disponibili. Sul Ramadan invece sono al corrente che lo faccia solo Sarr", ha spiegato il tecnico nerazzurro. Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Si potrà seguire in live in streaming scaricando l'applicazione di Amazon Prime Video su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata