Atp Rotterdam, oggi esordio Sinner: orario e dove vedere partita in tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner fa il suo esordio oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, al torneo ATP 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.290.720 euro). A poco più di due settimane dal trionfo agli Australian Open, l'azzurro, numero 4 del mondo, torna in campo affrontando l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 66 del ranking Atp e già battuto da Sinner lo scorso 14 gennaio, nel primo match giocato a Melbourne. Per Sinner sarà un torneo importante perché in caso di successo salirebbe al n. 3 del ranking mondiale, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Il match tra Sinner e Van de Zandschulp è in programma alle 19.30 sul campo centrale del Rotterdam Ahoy. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. Oggi debutterà anche Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 48 del mondo, sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 Atp e 6 del seeding, reduce dalla finale persa a Marsiglia contro il francese Ugo Humbert.

