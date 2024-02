Autovelox a Frosinone, le postazioni fino a domenica 3 marzo

Da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024 le pattuglie della Polizia Stradale saranno presenti sulle strade del Lazio per controllare la velocità dei veicoli attraverso gli appositi strumenti installati lungo i tratti stradali previsti.

Asse Attrezzato Sp 277

Anche una strada del capoluogo ciociaro sarà sottoposta a misurazione della velocità dei veicoli in transito, in particolare la strada di Frosinone interessata è l'Asse Attrezzato (Sp 277), una strada provinciale dell'area industriale di Frosinone, un'arteria fondamentale per la viabilità non solo a servizio delle aziende, ma anche del traffico in entrata e in uscita dal capoluogo e dei comuni limitrofi.

Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio fino al 3 marzo 2024:

27/02/2024

Strada Statale SS / SS 148 Sabaudia, nel tratto in provincia di Latina;

28/02/2024

Strada Provinciale SP / 277 – Asse Attrezzato, tratto stradale in provincia di Frosinone;

29/02/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale, nel tratto stradale in provincia di Viterbo;

01/03/2024

Strada Statale SS / 4 Salaria, nel tratto in provincia di Rieti;

02/03/2024

Autostrada A / 24 (tratto GRA/Castel Madama), nel tratto in provincia di Roma;

03/03/2024

Autostrada A /A 12 Civitavecchia-Maccarese, nel tratto autostradale in provincia di Roma.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Limite di velocità in Zone 30 km/h

Entrate in vigore nel 1995 le Zone 30 km/h nei centri urbani sono state introdotte per aumentare la sicurezza dei pedoni e ciclisti.

