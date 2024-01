Autovelox e Tutor nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 28 gennaio

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

Inoltre la presenza degli autovelox va segnalata con un cartello o un pannello luminoso. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Ci occuperemo in particolare dei servizi di rilevamento della velocità nella regione Lazio, validi fino a domenica 28 gennaio 2024. Bisogna sempre avvertire della presenza di un controllo elettronico della velocità, se no, la multa è nulla.

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Sistemi di misurazione della velocità media

La Polizia Stradale utilizza anche sistemi complessi per il controllo della velocità media sulle autostrade. (Sistema Tutor)

Autovelox nel Lazio – le nuove postazioni

Validità da lunedì 22 gennaio 2024 a domenica 28 gennaio 2024

27/01/2024

Autostrada A /12 Roma – Civitavecchia RM

28/01/2024

Autostrada A /24 RM Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Per garantire alla Polizia Stradale una maggiore efficienza dei controlli della velocità media su molte tratte autostradali, le società concessionarie hanno provveduto ad attivare e cedere in uso sistemi di rilevazione della velocità denominati SICVe e SICVe-PM (più noti agli utenti come sistema Tutor).

Tratti autostradali controllati con il Tutor / A1 Milano – Napoli

A1 Milano-Napoli Direzione Nord

CASERTA NORD DIR NORD SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD

SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD CAPUA DIR NORD

CAIANELLO DIR NORD SAN VITTORE DIR NORD

SAN VITTORE DIR NORD CASSINO DIR NORD

CASSINO DIR NORD PONTECORVO DIR NORD

PONTECORVO DIR NORD CEPRANO DIR NORD

ANAGNI DIR NORD COLLEFERRO DIR NORD

COLLEFERRO DIR NORD VALMONTONE DIR NORD

VALMONTONE DIR NORD ALL RAC RM-S A1 S DIR NORD -M

SAN CESAREO DIR NORD (A1 D19) MONTEPORZIO DIR NORD (A1 D19)

ALL RAC RM-S A1 N DIR NORD ALL A24 A1 S DIR NORD -M

ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 DIR NORD PONZANO ROMANO DIR NORD

PONZANO ROMANO DIR NORD MAGLIANO SABINA DIR NORD

MAGLIANO SABINA DIR NORD ORTE DIR NORD

FIRENZUOLA DIR NORD (A1 VAR) BADIA DIR NORD (A1 VAR)

MODENA SUD DIR NORD MODENA NORD DIR NORD

ALL A22 A1 N DIR NORD REGGIO EMILIA DIR NORD

REGGIO EMILIA DIR NORD CAMPEGINE DIR NORD

CAMPEGINE DIR NORD PARMA DIR NORD

ALL. A15 A1 NORD DIR NORD FIDENZA DIR NORD

FIDENZA DIR NORD FIORENZUOLA DIR NORD

FIORENZUOLA DIR NORD PIACENZA SUD DIR NORD

PIACENZA SUD DIR NORD PIACENZA NORD DIR NORD

PIACENZA NORD DIR NORD CASALE DIR NORD

CASALE DIR NORD LODI DIR NORD

LODI DIR NORD MILANO SUD DIR NORD Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

A1 Milano-Napoli Direzione Sud

MILANO SUD DIR SUD LODI DIR SUD

LODI DIR SUD CASALE DIR SUD

CASALE DIR SUD PIACENZA NORD DIR SUD

PIACENZA NORD DIR SUD PIACENZA SUD DIR SUD

ALL. A21 SUD DIR SUD FIORENZUOLA DIR SUD

FIORENZUOLA DIR SUD FIDENZA DIR SUD

FIDENZA DIR SUD ALL A15 A1 N DIR SUD

ALL A15 A1 S DIR SUD PARMA DIR SUD

PARMA DIR SUD CAMPEGINE DIR SUD

CAMPEGINE DIR SUD REGGIO EMILIA DIR SUD

MODENA NORD DIR SUD MODENA SUD DIR SUD

MODENA SUD DIR SUD ALL. A14 A1 N DIR SUD

SANTA LUCIA NORD DIR SUD SANTA LUCIA SUD DIR SUD

BADIA DIR SUD (A1 VAR) FIRENZUOLA DIR SUD (A1 VAR)

ORTE DIR SUD PONZANO ROMANO DIR SUD

PONZANO ROMANO DIR SUD ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD

ALL A24 A1 S DIR SUD ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD

ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD COLLEFFERRO DIR SUD

MONTEPORZIO DIR SUD (A1 D19) SAN CESAREO DIR SUD (A1 D19)

COLLEFFERRO DIR SUD ANAGNI DIR SUD

ANAGNI DIR SUD FERENTINO DIR SUD

FROSINONE DIR SUD CEPRANO DIR SUD

PONTECORVO DIR SUD CASSINO DIR SUD

CASSINO DIR SUD SAN VITTORE DIR SUD

SAN VITTORE DIR SUD CAIANELLO DIR SUD

CAPUA DIR SUD S.M. CAPUAVETERE DIR SUD

SM CAPUAVETERE DIR SUD CASERTA NORD DIR SUD

© Riproduzione riservata