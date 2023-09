Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 24 settembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Da lunedì 18 a domenica 24 settembre la Polizia Stradale sarà presente lungo le strade del Lazio per rilevare la velocità dei veicoli. Ecco dove sono posizionati gli strumenti automatici per il controllo della velocità dal 18 al 24 settembre nel Lazio:

18/09/2023

Strada Provinciale SP / 277 Asse Attrezzato, strada di Frosinone (FR);

19/09/2023

Strada Statale SS / 2 Cassia, nel tratto stradale in provincia di Viterbo;

Strada Provinciale SP / 213 via Flacca, nel territorio in provincia di Latina;

20/09/2023

Strada Provinciale SP / 277, Asse Attrezzato (FR);

21/09/2023

Strada Statale SS / 2 Cassia, nel tratto stradale in provincia di Viterbo;

Strada Provinciale SP / 213 via Flacca, in provincia di Latina;

22/09/2023

Strada Provinciale SP / 277, Asse attrezzato, FR;

23/09/2023

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia, nel tratto stradale in provincia di Roma;

24/09/2023

Autostrada A / 24, nel tratto stradale in provincia di Roma.

Limiti di velocità in vigore

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo;

, scendono a 110 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo;

, scendono a 90 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari ;

; in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro;

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

