Biden attacca Putin: “Un pazzo figlio di put….”

(Adnkronos) – Vladimir Putin è un "pazzo figlio di put…". Firmato, Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, in un evento a San Francisco in cui ha incontrato sostenitori e finanziatori, non ha usato mezze misure per esprimersi sul presidente russo. "Abbiamo un pazzo figlio di put… come quel tipo, Putin, e altri… E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, l'allarme principale è il clima", le parole di Biden, che ha usato l'acronimo 'SOB' (son of bitch) per riferirsi al leader del Cremlino. Il presidente americano si è scagliato anche contro Donald Trump, che nelle ultime dichiarazioni si è paragonato a Alexey Navalny, il dissidente russo morto in carcere venerdì scorso. "I repubblicani una volta avevano un centro morale che era americano. Ma ormai sembra sia andato perso", ha detto Biden. —internazionale/[email protected] (Web Info)

