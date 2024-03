Bologna, Zirkzee si ferma per infortunio

(Adnkronos) – Il Bologna perde Joshua Zirkzee per 3-4 settimane. L'attaccante si ferma per un problema muscolare e salterà la partita contro l'Empoli e probabilmente anche quella contro la Salernitana in programma l'1 aprile. "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane", annuncia il Bologna dal suo sito, aggiornando sulla ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l'Empoli. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

