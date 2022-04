Bombardieri “alza il sipario” sulla natura alla mostra di pittura di Athos Faccincani

Una visita fortemente voluta quella che il Segretario Generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha saputo ritagliare tra la miriade di impegni della sua giornata, dove il lavoro è da sempre l’incipit della sua agenda, trasformata in una lunga e infaticabile missione di equità e di emersione della giustizia sociale. Così, il vertice sindacale dell’Unione Italiana del Lavoro ha saputo trovare il tempo per “staccare” da una riunione o da una call, da un’intervista o da un “tavolo”, per rifugiarsi nel suo elemento preferito, la Natura e, quindi, nell’arte sublime della vita. Pierpaolo Bombardieri, segretario gen. Uil alla mostra di pittura di Athos Faccincani

Mostra personale di Athos Faccincani, il “Maestro del Colore“

Una connotazione che lo ha condotto con “naturalezza” a visitare la mostra personale di Athos Faccincani, definito universalmente dalla critica come il “Maestro del Colore”. La personale di pittura è stata allestita presso il “Teatro del Pepe”, in via Valadier 36/a, nel cuore del quartiere Prati, dove sorge la sede del Movimento Europeo “Fare Ambiente”, presieduto dal prof. Vincenzo Pepe.

La rassegna pittorica presenta fino a domenica 24 aprile con orario continuato 10-19 e ingresso libero, trenta tele della più recente produzione dl Maestro Athos Faccincani che ha dedicato a Roma un’interpretazione di Castel Sant’Angelo, assolutamente inedita e affascinante, tra fiori e piante di limone. Sabato 23, dalle ore 17, e domenica 24 per tutto il giorno, il Maestro sarà presente in via Valadier 36/a, per il finissage della mostra – curata dal dott. Gianluigi Bettoni – , col piacere di poter salutare i suoi numerosi estimatori, oltre che un qualificato drappello di collezionisti romani, ammaliati dalla sua arte. Pierpaolo Bombardieri, segretario gen. Uil alla mostra di pittura di Athos Faccincani

Il prof. Vincenzo Pepe ha confermato il proprio impegno nella politica ambientale, fissando una serie di appuntamenti che prevedono con orgoglio la presenza di Pierpaolo Bombardieri in veste di faro e di punto di riferimento per lo sviluppo del lavoro all’interno delle dinamiche ambientaliste.

Bombardieri: “Tra i giovani c’è voglia di impegno sociale”

In tal senso il Segretario Generale della Uil è da mesi impegnato nel ragionamento e sull’impostazione di una giusta transizione ambientale, sostenendo e favorendo corsi di formazione ad hoc. “I giovani che partecipano a queste iniziative e che già militano o puntano a impegnarsi nel mondo sindacale e dell’associazionismo – ha affermato Bombardieri – stanno dimostrando una spiccata sensibilità e una grande capacità d’analisi sulle questioni sociali, economiche e del lavoro che fanno ben sperare circa le prospettive del sindacato confederale”. Pierpaolo Bombardieri, segretario gen. Uil alla mostra di pittura di Athos Faccincani

Secondo Pierpaolo Bombardieri “è emersa una grande voglia di partecipazione e di cambiamento: occorre, quindi, dare spazio e offrire opportunità ai giovani; nel contempo, è necessario anche determinare le condizioni per creare lavoro per i giovani”. E ha concluso: “La Uil ha fatto propri questi princìpi e si sta muovendo affinché siano affermati coerentemente nei comportamenti e nelle decisioni; a tal proposito, siamo convinti che il Pnrr debba essere uno strumento fondamentale anche per mettere in atto politiche concrete a favore dei giovani”.

Con l’occasione, il Segretario Bombardieri ha avuto modo di fare visita agli spazi appena inaugurati del neonato Osservatorio per il Mediterraneo e il Mar Nero, di cui Progetto Sud, Istituto di Cooperazione della Uil, è partner.

© Riproduzione riservata