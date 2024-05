Bonus estate 2024: tutti gli incentivi del Governo e come ottenerli

L’estate si avvicina e, per supportare i cittadini durante questo periodo, il Governo italiano ha introdotto una serie di bonus

L’estate si avvicina e, per supportare i cittadini durante questo periodo, il Governo italiano ha introdotto una serie di bonus specifici. Queste agevolazioni sono molteplici e rappresentano un valido aiuto per affrontare i mesi estivi con maggiore serenità.

Il bonus climatizzatori

Tra i vari incentivi, spicca il bonus climatizzatori, ideato per aiutare le famiglie a non farsi trovare impreparate dal caldo. Questo bonus prevede una detrazione fiscale tra il 50% e il 70% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di climatizzatori. La detrazione sarà applicata nella dichiarazione dei redditi e i beneficiari dovranno presentare le ricevute di pagamento. I destinatari di questo bonus sono i proprietari dell’immobile, usufruttuari, locatari, comodatari e i familiari conviventi che sostengono le spese.

Bonus centro estivo, ma non per tutti

Un altro importante incentivo è il bonus centro estivo, destinato ai bambini dai 3 ai 14 anni figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria o alla Gestione Dipendenti Pubblici. Questo contributo coprirà le spese per attività ricreative e sportive, assicurazioni e vitto. I centri estivi devono rispettare requisiti specifici, come la presenza di servizi igienici accessibili, locali al coperto, aree verdi e un presidio di pronto soccorso.

Bonus per il lavoro notturno

Infine, il bonus estate 2024 è rivolto ai lavoratori del settore turistico. Questo bonus prevede una detassazione del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario, con l’obiettivo di contrastare la carenza di personale nelle strutture ricettive durante l’estate. Per usufruire di questo incentivo, i lavoratori devono fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2023. In questo modo, i datori di lavoro potranno riconoscere le prestazioni straordinarie dei dipendenti e recuperare parte delle integrazioni tramite il modello F24.