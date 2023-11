Bonus Trasporti, opportunità da utilizzare anche per il trasporto pubblico locale del Lazio

È partito alle 8 di oggi, 1 novembre 2023, il click day per ottenere il bonus trasporti, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella giornata di oggi, fino a esaurimento delle risorse a disposizione, le persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro possono richiedere il contributo per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi o annuali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo pochi minuti sul sito del ministero del Lavoro sono già tantissimi gli accessi per presentare la domanda. Circa 30mila utenti con un’attesa stimata di circa un’ora. Sul sito si legge: “Ora sei in coda per richiedere il bonus trasporti. Quando sarà il tuo turno, potrai effettuare la richiesta. Nel frattempo, prepara i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario”.

“Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile”, ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Che ha aggiunto: “Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura”.

Il bonus, che può arrivare fino a 60 euro, deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Come chiarito sul portale del Ministero, il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o carta d’identità elettronica e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

