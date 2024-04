Bonus Tredicesima 100 Euro: l’incentivo del Governo Meloni che favorisce coniugi con figli

Focalizzare il bonus su famiglie sposate con figli può essere vista come un tentativo di rafforzare certi valori familiari tradizionali, in linea con l’ideologia del partito di governo

La Premier Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo provvedimento che premia specificamente le famiglie italiane: il “bonus tredicesima”. Questo bonus, un’iniziativa che mira a supportare i lavoratori dipendenti con famiglia a carico, è un chiaro segnale delle priorità del governo attuale verso le politiche familiari. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le implicazioni economiche e sociali di questa misura.

Dettagli del bonus tredicesima

Durante un incontro con i sindacati, la Premier ha specificato che il decreto legislativo in questione sarà portato in Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di erogare, nel gennaio 2025, un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti. Il bonus sarà destinato a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, ma con specifiche condizioni familiari: devono avere un coniuge e almeno un figlio a carico, oppure essere parte di una famiglia monogenitoriale con un unico figlio a carico.

Il “bonus tredicesima” si colloca in un contesto economico dove il governo cerca di incentivare il sostegno alle famiglie, considerate pilastri fondamentali della società. Dall’analisi economica, questo tipo di misura può essere visto come uno stimolo alla natalità e al supporto del ceto medio-basso. Tuttavia, solleva questioni riguardo l’esclusione di altre categorie di lavoratori, in particolare i single e coloro senza figli, che non beneficeranno di questo incentivo.

Mesi fa il quotidiano Romait pubblicò un articolo in cui Mauro D’Ambrogio, Presidente della Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell’Ordine dei Dottori commercialisti, nel corso della trasmissione “Il fisco sereno” su Radio Radio, proponeva di eliminare la tassa di successione e di tassare invece i celibi e le nubili. Il Governo con questo provvedimento sembra che voglia premiare proprio le coppie sposate con figli.

Sostegno alle famiglie

La decisione di focalizzare il bonus su famiglie sposate con figli potrebbe essere vista come un tentativo di rafforzare certi valori familiari tradizionali, in linea con l’ideologia del partito di governo. Questa scelta, però, potrebbe accentuare le disuguaglianze esistenti tra differenti tipologie di nuclei familiari, in particolare penalizzando i lavoratori single che non riceveranno alcun beneficio diretto.

I sindacati e le associazioni dei lavoratori hanno espresso opinioni miste riguardo al bonus. Mentre alcuni vedono positivamente il supporto alle famiglie con figli, altri criticano la mancata inclusione di ampie fasce di lavoratori, sottolineando la necessità di un approccio più inclusivo che tenga conto di tutte le realtà lavorative e familiari del paese.

Il “bonus tredicesima” di 100 euro è certamente un passo verso il sostegno delle famiglie italiane, ma solleva interrogativi significativi sull’equità e sull’efficacia delle politiche sociali ed economiche. È essenziale che il governo consideri l’ampio spettro delle esigenze dei cittadini per garantire che nessun lavoratore sia lasciato indietro nelle future iniziative legislative.