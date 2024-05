Caffè, per dimagrire devi berlo a quest’ora esatta: c’è un motivo ben preciso

Se vuoi davvero provare a perdere peso il caffè può esserti d’aiuto, ma a patto che tu lo beva a quest’ora.

Si tratta della bevanda calda più amata al mondo ma non tutti sanno che, oltre a essere buonissimo, aiuta a bruciare i grassi. Il segreto però è tutto racchiuso nell’orario in cui si consuma.

Prendere una tazzina di caffè dopo pranzo non è la stessa cosa che berla appena svegli, quindi, se vuoi cercare di dire addio ai cm di troppo, sfrutta il potere della caffeina nei momenti giusti della giornata.

Svelato finalmente il segreto che gli esperti di caffè conoscono da sempre: quando lo saprai ti pentirai di non averlo scoperto prima.

Caffè, a che ora conviene berlo se si vuole dimagrire

Il caffè è una bevanda amatissima in tutto il pianeta, per capire quanto se ne consuma in media, basta sapere che ogni giorno vengono bevute circa 2 miliardi e mezzo di tazzine di caffè in tutto il mondo. Di certo il motivo di questi numeri è legato alla bontà della bevanda in sé, che può essere consumata in tantissimi modi diversi, e che conquista il palato con il suo aroma intenso, il gusto e la consistenza per alcuni irresistibile.

Irrinunciabile a tal punto che per qualcuno è un vero e proprio vizio, ma il caffè può essere bevuto anche per scopi funzionali, e non solo per il suo sapore o per la ritualità che rappresenta. Il caffè infatti è una bevanda senza calorie che per altro aiuta ad accelerare il metabolismo di grassi e zuccheri. Se si vuole consumare il caffè per perdere peso però, allora bisogna anche sapere quando berlo.

In quale momento della giornata concedersi un espresso per dire addio ai kg di troppo

Bere un caffè appena svegli è un piacere, ma consumare una tazzina di caffè, rigorosamente senza zucchero, dopo aver mangiato può realmente aiutarci a perdere peso. Ma come è possibile che una semplice bevanda possa aiutare a dimagrire?

La verità è che il caffè aiuta il nostro organismo a smaltire i lipidi e rendere disponibili i grassi che poi vengano bruciati durante la normale attività fisica, che non vuol dire solo una sessione in palestra o una corsa intensa ma anche una semplice camminata o stare in piedi. Per questa ragione è consigliato bere il caffè subito dopo pranzo, in modo da attivare il metabolismo dei grassi e sfruttare la sua potete azione per le attività che si andranno a svolgere dopo il pasto.