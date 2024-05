Ministero della Salute richiama questa marca di latte: se lo avete a casa non consumatelo | Rischio altissimo

Ritirato questo latte, la marca è famosissima: ecco qual è il motivo.

Il Ministero della Salute effettua periodicamente dei controlli a campione sui prodotti alimentari messi in commercio e quindi disponibili sugli scaffali dei supermercati, nonché raccoglie tutte le segnalazioni di utenti e di produttori in merito ad eventuali problematiche legate alla produzione o al consumo dei prodotti stessi.

Ad effettuare queste operazioni sono gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e tutti gli alert in merito, con le specifiche riferite al prodotto ritirato, al lotto in questione e alle motivazioni si possono leggere sul sito dedicato, all’interno del portale del Ministero della Salute.

Nelle ultime ore, al centro dell’inchiesta del Ministero e degli OSA c’è il latte di una famosa marca che, proprio di recente, è stato richiamato a causa di una sospetta alterazione del prodotto. Ecco quali sono tutte le informazioni in merito: occhi aperti.

Latte TreValli, cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha ritirato tre lotti di mozzarella per pizzeria venduta con i marchi Regina, Migali e TreValli. I prodotti sono venduti in confezioni da 1 kg e 2,5 kg e i lotti sonoL2411300, L2411400 e L2411500 con scadenze per il 22/05, 23/05 e 24/05. Al centro dell’inchiesta c’è quindi il produttore TreValli che, nei giorni scorsi, ha subito nel suo stabilimento Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro di Pesaro-Urbino il sequestro di 200 tonnellate di latte.

L’accusa dei Carabinieri dei Nas di Ancona e dell’Ispettorato Centrale per il Controllo e la Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, infatti, è quella che nello stabilimento venisse usata soda caustica e acqua ossigenata per la correzione del latte inacidito, quindi mal conservato. La perquisizione, avvenuta lo scorso 22 aprile su disposizione della Procura di Pesaro, ha portato al sequestro di bancali con prodotti scaduti, 90 tonnellate di latte, 110 tonnellate di prodotti lattiero-caseari, 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti e celle frigo, con vani di conservazione.

Cosa succederà ora

Nelle ultime ore, TreValli ha sospeso la produzione all’interno dello stabilimento indagato con l’obiettivo di favorire l’accertamento delle procedure e la bonifica degli impianti e della struttura, per ripristinare la funzionalità al più presto. I marchi di TreValli, comunque, sono tanti: Abit, Latte Cigno, Delta Lat, Fresco Marche, Sibilla, Valmetauro ed Holpà e i prodotti caseari qu prodotti sono venduti nei supermercati di tutt’Italia.