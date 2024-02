Cagliari-Napoli 1-1, azzurri raggiunti al fotofinish

(Adnkronos) – Cagliari e Napoli pareggiano 1-1 in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Al vantaggio degli ospiti con Osimhen al 66', replica Luvumbo al 96'. In classifica gli azzurri sono al 9° posto con 37 punti, mentre i rossoblù agganciano Sassuolo e Verona a quota 20 in 17/a posizione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

