Camilla diventa una Barbie: “Ringiovanita di 50 anni”

(Adnkronos) – La regina Camilla non è riuscita a trattenere le risate quando le è stata regalata la sua bambola Barbie sosia e ha scherzato dicendo che i designer l'hanno ringiovanita di almeno 50 anni. La sovrana britannica ha ospitato un ricevimento per la Giornata internazionale della donna a Buckingham Palace, al quale ha partecipato l'attrice Helen Mirren in qualità di presidente dell'organizzazione Wow – Donne del mondo. In occasione della Giornata internazionale delle ragazze, la fondazione ha lanciato a ottobre il tour in autobus del Wow Girls Festival nel Regno Unito, arrivano oggi, per la sua ultima tappa, a Buckingham Palace, dove la squadra è stata accolta dalla regina Camilla che per l'occasione indossava un abito blu e una mantella nera. Prima dell'arrivo del team, a Wow Global è stato riferito di come la sovrana si sarebbe vestita, in modo da permettere all'organizzazione di vestire allo stesso modo la piccola Barbie. I designer hanno ricreato fedelmente la tipica acconciatura di Camilla e hanno aggiunto una spilla Wow Global alla sua mantella. Appena la bambola le è stata consegnata, la regina ha esclamato ridendo che era "geniale". "Grazie mille davvero – ha aggiunto – Mi hanno ringiovanita di circa 50 anni. Sono molto, molto grata. Grazie per averlo fatto, è meravigliosa". E rivolgendosi alle altre ospiti, ha aggiunto: "Dovreste tutte avere una Barbie!". —internazionale/

