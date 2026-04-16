Carta d’identità elettronica a Roma, nuovo Open Day il 18 e 19 aprile: dove prenotare e quali uffici saranno aperti

Roma rilancia gli Open Day dedicati alla Carta d’identità elettronica e offre ai cittadini una nuova occasione utile per richiedere il documento nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026. L’iniziativa coinvolge diversi uffici anagrafici municipali e alcune sedi centrali molto frequentate, con accesso consentito solo su prenotazione. È un appuntamento importante soprattutto per chi, nei giorni feriali, fatica a trovare uno spazio utile per rinnovare o richiedere la CIE e ha bisogno di un canale più comodo e rapido. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Open Day CIE a Roma, come funzionano le prenotazioni

Il meccanismo resta quello già adottato nei precedenti fine settimana dedicati alla carta d’identità elettronica: per presentare la domanda è obbligatorio prenotare l’appuntamento sul portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, disponibile a partire dalle ore 9 di venerdì 17 aprile e fino a esaurimento dei posti. Il sistema, ormai consolidato, consente di distribuire gli accessi in modo ordinato e di limitare attese e disagi agli sportelli.

La scelta della prenotazione obbligatoria punta a rendere più efficiente il servizio e a gestire meglio l’afflusso delle persone. Non si tratta quindi di accessi liberi, ma di aperture straordinarie organizzate con una scansione precisa. Per molti cittadini questo aspetto è decisivo: sapere in anticipo sede, fascia oraria e documentazione necessaria riduce il rischio di presentarsi inutilmente o con pratiche incomplete.

Carta d’identità elettronica, i Municipi aperti sabato 18 aprile

Nella giornata di sabato 18 aprile saranno coinvolti i Municipi II, VI, XII e XIII, con orari differenziati che riflettono esigenze territoriali e organizzative diverse.

Nel Municipio II sarà aperta la sede di via Dire Daua 11, dalle 8 alle 13. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Municipio VI attiverà invece la sede di via Duilio Cambellotti 11, con un orario più ampio, dalle 8 alle 16.30.

Nel Municipio XII si potrà accedere alla sede di via Fabiola 14, aperta dalle 8.30 alle 13.30,

Nel Municipio XIII sarà operativa la sede di via Aurelia 470, sempre dalle 8.30 alle 13.30.

La distribuzione degli sportelli consente di coprire quadranti diversi della città e offre una risposta concreta a una domanda amministrativa che resta molto alta. La carta d’identità elettronica, infatti, è diventata uno strumento centrale non solo per il riconoscimento personale, ma anche per l’accesso a numerosi servizi digitali della pubblica amministrazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per questo ogni finestra straordinaria viene accolta con attenzione da chi deve rinnovare il documento in scadenza, da chi lo ha smarrito o da chi ha necessità di averlo in tempi ragionevoli.

Ex PIT e via Petroselli aperti anche domenica 19 aprile

Accanto agli uffici municipali, sarà attiva anche la rete degli ex Punti Informativi Turistici ormai convertiti in sedi utili al rilascio della CIE. In particolare, gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme alla sede di via Petroselli 52, saranno aperti sia sabato 18 aprile sia domenica 19 aprile. Sabato l’orario previsto è dalle 8.30 alle 16.30, mentre domenica gli uffici riceveranno dalle 8.30 alle 12.30.

Questa doppia apertura nel weekend rappresenta un elemento molto rilevante, perché amplia ulteriormente la possibilità di trovare posto in agenda e consente di alleggerire la pressione sugli uffici municipali. Le sedi centrali, facilmente raggiungibili da varie zone della Capitale, sono da tempo uno snodo importante per i servizi anagrafici e in occasioni come questa diventano un riferimento prezioso per chi ha urgenza di completare la pratica.

Documenti necessari per richiedere la CIE

Per evitare problemi allo sportello, i cittadini dovranno presentarsi con tutta la documentazione richiesta. Servono la prenotazione effettuata sul portale Agenda CIE, una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento. È un passaggio da non sottovalutare, perché la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti può rallentare o impedire l’espletamento della domanda.

L’attenzione alla correttezza della pratica è uno dei punti più importanti dell’intera operazione. Gli Open Day nascono per agevolare i cittadini, ma proprio per questo richiedono puntualità e completezza. Presentarsi già pronti significa aiutare il lavoro degli uffici e rendere più veloce lo scorrimento degli appuntamenti, con vantaggi per tutti.

Perché gli Open Day sulla carta d’identità restano utili

Le aperture straordinarie confermano quanto il tema del rilascio della carta d’identità elettronica resti centrale nella vita amministrativa di Roma. In una città vasta e complessa, con una platea enorme di utenti e una richiesta costante di servizi anagrafici, gli Open Day diventano una risposta concreta alle difficoltà di chi non riesce a conciliare orari di lavoro e accesso agli uffici. Non è solo una misura organizzativa, ma anche un modo per avvicinare l’amministrazione ai ritmi reali dei cittadini.

C’è poi un altro aspetto da considerare. La CIE non è più soltanto un documento fisico da portare con sé, ma un supporto che accompagna sempre di più l’identità digitale. Avere procedure più accessibili e finestre aggiuntive nel fine settimana significa favorire l’aggiornamento dei documenti personali e, allo stesso tempo, rafforzare la possibilità di utilizzare con maggiore facilità i servizi online collegati alla pubblica amministrazione.

Roma, cosa sapere prima di prenotare l’appuntamento

Chi intende sfruttare questa occasione dovrà quindi muoversi con tempestività già dalla mattina di venerdì 17 aprile, quando il portale ministeriale aprirà le prenotazioni. La disponibilità dei posti, come accade in queste iniziative, potrebbe esaurirsi in tempi rapidi. Conviene quindi verificare subito la sede più comoda, scegliere la fascia oraria desiderata e preparare in anticipo tutto il necessario.

Per molti cittadini romani il nuovo Open Day del 18 e 19 aprile rappresenta una possibilità concreta per risolvere una pratica spesso rinviata per mancanza di tempo. L’organizzazione su più sedi, l’apertura anche domenicale in alcuni punti e la prenotazione online fanno di questo appuntamento un passaggio utile e da non perdere, soprattutto per chi ha il documento in scadenza o deve sostituirlo al più presto.

