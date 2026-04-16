Lazio, arrivano 15 nuovi capitreno under 30: più giovani sui treni regionali

Il trasporto ferroviario regionale del Lazio aggiunge un nuovo tassello al percorso di rafforzamento del personale: sono 15 i nuovi capitreno che hanno giurato in Campidoglio e che nei prossimi giorni prenderanno servizio sui convogli della regione.

Si tratta di 7 ragazze e 8 ragazzi, tutti under 30, inseriti in un piano che punta con decisione sul ricambio generazionale e sulla presenza di figure preparate a bordo, in una fase in cui puntualità, sicurezza e rapporto con i passeggeri restano temi centrali per chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio o necessità personali.

Nuovi capitreno nel Lazio, cosa cambia sui treni regionali

L’ingresso di nuove risorse non è soltanto un dato numerico. Il capotreno è uno dei volti più visibili del servizio ferroviario: controlla i titoli di viaggio, gestisce il rapporto con i viaggiatori, interviene nelle situazioni delicate e contribuisce al regolare svolgimento della circolazione.

Trenitalia chiarisce inoltre che il personale impegnato nel controllo e nella verifica dei titoli di viaggio assume la qualifica e i poteri di Pubblico Ufficiale, con tutte le responsabilità che ne derivano. Questo aiuta a capire perché l’arrivo di 15 giovani professionisti venga letto non come una semplice assunzione, ma come un investimento sulla qualità del servizio e sulla tenuta operativa del sistema regionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Trenitalia Regionale punta sui giovani per rafforzare l’organico

Il dato più interessante riguarda la continuità del piano. Nel 2024 erano stati inseriti 87 nuovi capitreno nel Lazio, mentre nel 2025 ne sono arrivati altri 70. L’ingresso dei 15 nuovi operatori conferma dunque una linea precisa: abbassare l’età media, consolidare gli organici e costruire un gruppo di lavoro capace di sostenere il peso di un servizio che, in una regione vasta e densa di pendolarismo come il Lazio, resta decisivo per la vita quotidiana di migliaia di persone. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non si parla quindi di un episodio isolato, ma di una politica che prosegue e che prova a dare stabilità a un settore spesso misurato soltanto nei giorni dei disservizi.

Il valore del giuramento in Campidoglio e il senso istituzionale del ruolo

La cerimonia in Campidoglio ha avuto anche un forte valore simbolico. Portare il giuramento in una sede istituzionale significa ribadire che il lavoro del capotreno non si esaurisce nel controllo a bordo, ma si colloca in un perimetro più ampio di responsabilità pubblica.

Chi sale su un treno regionale cerca sì efficienza, ma chiede anche presenza, informazioni chiare, capacità di gestire un problema senza alzare la tensione. In questo senso il capotreno resta un riferimento concreto: è la figura che rende il servizio meno impersonale e più vicino al cittadino, soprattutto quando il viaggio si complica o quando serve una risposta immediata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Più personale a bordo per sicurezza, regolarità e rapporto con i passeggeri

Nel Lazio il trasporto regionale continua a essere uno snodo delicato per l’equilibrio del territorio. Roma concentra una parte enorme della domanda, ma il tema riguarda anche i collegamenti con i centri della provincia e con le aree in cui il treno rappresenta una scelta quotidiana obbligata.

Ecco perché ogni rafforzamento dell’organico assume un peso reale: più personale significa maggiore capacità di presidio, più attenzione al viaggio e un margine operativo migliore nella gestione ordinaria. L’arrivo di ragazze e ragazzi così giovani racconta anche un’altra esigenza, cioè quella di costruire oggi le professionalità che dovranno garantire continuità al servizio nei prossimi anni.

Un segnale per il futuro del trasporto regionale nel Lazio

L’elemento che resta, al di là della cerimonia, è il segnale politico e industriale di questa scelta. Inserire nuove leve in un settore delicato come quello ferroviario significa tenere insieme organizzazione, formazione e rapporto con il pubblico. Per i pendolari il risultato atteso è semplice: trovare a bordo personale riconoscibile, preparato e in grado di far funzionare meglio il viaggio.

Per il Lazio, invece, il messaggio è più ampio: il trasporto regionale non può reggersi soltanto su mezzi e orari, ma ha bisogno di persone che sappiano far vivere il servizio ogni giorno, con responsabilità e presenza.