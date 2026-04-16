Ospedale San Benedetto di Alatri, cresce l’allarme: troppe criticità in un presidio essenziale

Il caso dell’ospedale San Benedetto di Alatri (Fr) torna al centro del dibattito sanitario in Ciociaria con una presa di posizione netta del sindaco di Fumone, Matteo Campoli, che denuncia l’assenza di risposte da parte della Regione Lazio dopo oltre un mese dalla richiesta di una visita istituzionale del presidente Francesco Rocca.

Il nodo non riguarda soltanto un incontro mancato, ma il destino di un presidio sanitario che resta un punto di riferimento per l’area nord della provincia di Frosinone, inserito nel presidio ospedaliero Frosinone-Alatri e ancora oggi chiamato a garantire attività e servizi essenziali su un territorio ampio e delicato.

San Benedetto di Alatri, la protesta del sindaco di Fumone

Campoli affida a una nota parole dure ma misurate. Il senso politico e amministrativo del suo intervento è chiaro: non basta ragionare sugli edifici, serve occuparsi di quello che accade ogni giorno dentro l’ospedale. Il sindaco parla apertamente di carenza di personale, servizi ridotti e difficoltà operative che finiscono per pesare sulla qualità dell’assistenza.

È una contestazione che punta il dito contro quella che viene percepita come una distanza della Regione dai problemi reali della sanità territoriale, proprio mentre i cittadini chiedono risposte rapide, percorsi chiari e un presidio capace di funzionare in modo pieno.

Ospedale di Alatri, il punto vero è la funzionalità dei servizi

Il tema sollevato da Campoli tocca un aspetto che nei territori conta almeno quanto gli annunci sugli investimenti: la differenza che passa fra una struttura formalmente presente e un ospedale davvero in grado di reggere la domanda di cura. La stessa ASL di Frosinone, nei documenti ufficiali più recenti, ha indicato per Alatri investimenti, nuovi servizi e un rafforzamento più ampio della rete sanitaria provinciale, dentro una strategia che punta sul potenziamento dell’offerta.

Nel PIAO 2026-2028 l’azienda sanitaria richiama inoltre il tema del fabbisogno di personale e fotografa il San Benedetto come presidio ancora pienamente inserito nella rete assistenziale. Il punto, però, è che la politica locale chiede di verificare quanto questi indirizzi si traducano già oggi in servizi percepibili dai cittadini.

Regione Lazio e Rocca, il confronto chiesto dal territorio

La protesta del sindaco di Fumone arriva in una fase non secondaria. A marzo la Regione Lazio ha approvato la programmazione della rete ospedaliera 2026-2028, un atto che definisce assetti, standard e linee di organizzazione del sistema sanitario regionale. In altre parole, il quadro programmatorio esiste ed è stato formalizzato.

Proprio per questo la richiesta di Campoli assume un peso ancora maggiore: i sindaci del territorio vogliono capire quale spazio concreto avrà il San Benedetto in questa programmazione e con quali tempi potranno essere affrontate le criticità che vengono segnalate da mesi. La domanda rivolta a Rocca è semplice e politicamente forte: venire ad Alatri, vedere di persona la situazione e aprire un confronto diretto con gli amministratori locali.

Personale sanitario, reparti e assistenza: perché la questione pesa

Quando un sindaco parla di personale insufficiente e servizi ridotti non sta evocando un disagio generico. In provincia, la tenuta degli ospedali incide sulla vita quotidiana di famiglie, anziani, pazienti fragili e operatori che devono misurarsi con attese, spostamenti e reparti sotto pressione. Nei mesi scorsi il confronto pubblico sul San Benedetto aveva già acceso i riflettori su reparti da rafforzare e su prestazioni ritenute non ancora adeguate rispetto ai bisogni dell’utenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È qui che il silenzio denunciato da Campoli diventa un fatto politico: senza interlocuzione costante con il territorio, cresce il timore che le criticità restino sospese e che il presidio continui a vivere in una condizione di incertezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sanità in Ciociaria, le conseguenze del mancato dialogo

Il messaggio finale del sindaco di Fumone è rivolto ai cittadini prima ancora che ai vertici regionali. Chiedere una data per un incontro non è un gesto simbolico, ma il tentativo di costruire un percorso di lavoro su problemi puntuali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In un’area come quella nord della provincia di Frosinone, l’efficienza del San Benedetto non riguarda soltanto Alatri: riguarda un bacino più vasto che ha bisogno di un ospedale presente, leggibile nelle sue funzioni e sostenuto da una programmazione concreta.

La Regione ha messo nero su bianco il nuovo disegno della rete ospedaliera laziale, mentre la ASL rivendica investimenti e rafforzamento dell’offerta. Adesso, però, il territorio chiede il passaggio più difficile: trasformare i documenti in risposte visibili, con personale adeguato, servizi affidabili e un confronto istituzionale che non lasci senza voce chi ogni giorno vive la sanità pubblica sulla propria pelle.

