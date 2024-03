Champions, Real Sociedad-Psg 1-2: doppio Mbappè e francesi ai quarti

(Adnkronos) – Il Psg passa ai quarti di finale di Champions League dopo il successo per 2-1 in casa della Real Sociedad, dopo il 2-0 ottenuto a Parigi, grazie alla doppietta di Mbappé. Il numero 7 del Psg va a segno al 15' con un tiro nell'angolino in basso a destra e al 56' con un tiro nell'angolo opposto. All'89' la Real Sociedad rende meno amara la sconfitta con un gol di Merino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

