Chat di classe: uno studio dimostra che 6 studenti su 10 parlano con i docenti

Secondo uno studio portato avanti dal portale Skuola.net la maggior parte degli studenti italiani ha creato più di una chat di classe al cui interno si trova anche il professore. Diversi giovani con lo smartphone si trovano in un parco

Lo studio sulle chat di classe

Lo studio prende in considerazione 2.000 studenti delle scuole medie e delle superiori. Secondo i dati riportati dallo studio, 6 studenti su 10 affermano di essere partecipanti di una chat con almeno un professore al suo interno. Infatti, queste chat sono presenti principalmente tra gli alunni più grandi, i quali frequentano gli ultimi anni delle superiori dove il rapporto con i docenti è già consolidato. In questi casi, infatti, troviamo anche più chat di classe, in quanto ogni professore ne dedica una alla propria materia. Secondo gli studi quasi 8 alunni su 10 intrattengono conversazioni con i propri professori.

Il fenomeno sembra essere però meno frequente tra gli studenti delle scuole medie. Infatti, i dati riportano che la percentuale si aggira intorno al 40%. Inoltre, i professori che utilizzano le chat di gruppo sono nettamente inferiori rispetto ai docenti delle scuole superiori.

Come vengono utilizzate queste chat?

Secondo il portale, all’interno le conversazioni sarebbero dedicate esclusivamente nel dare informazioni di tipo scolastico. Gli studenti riportano che il tema ricorrente sono informazioni sui compiti da svolgere e la distribuzione di altri materiali didattici. Le chat inoltre possono essere molto importanti per la risoluzione di ogni tipo di dubbio degli alunni.

Skuola.net riporta che solo 1 studente su 10 utilizza tali chat per discutere di temi non scolastici. Tali gruppi sono usati solo quando il docente decide di caricare qualcosa. Capita infatti che le chat non vengano utilizzate anche per settimane intere. Solo il 5% riceve almeno una notifica al giorno. È molto raro che gli studenti inizino la conversazione, infatti è più facile il contrario.

Chat private

Per fortuna non c’è particolare diffusione di chat private. Infatti, le indagini ci dimostrano che solo 2 studenti su 3 hanno intrattenuto chat private con i propri professori. Ma gli argomenti principali erano sempre scolastici, o consigli per la decisione post diploma. Infatti, solo il 10% degli studenti riporta di aver discusso di argomenti privati con i propri docenti.

La decisione di eliminare tali chat sarebbe quindi fonte di numerosi problemi. Il 56% degli studenti non accoglierebbe con favore tale decisione.

