Lariano, rapina al bancomat delle Poste: arrestato un 37enne di Artena

A Lariano (Rm) si chiude con un arresto una vicenda che, all’inizio di febbraio, aveva colpito per la sua brutalità e per il luogo in cui era avvenuta: l’uscita dal bancomat dell’ufficio postale. I Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 37 anni, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata e porto abusivo di armi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica locale. L’episodio contestato risale all’8 febbraio 2026 e riguarda la rapina ai danni di un uomo di 63 anni appena uscito dallo sportello automatico con 600 euro in contanti.

Lariano, il colpo fuori dall’ufficio postale

La scena ricostruita dagli investigatori restituisce l’immagine di un’aggressione rapida, studiata e portata a termine in un momento di particolare vulnerabilità della vittima. Secondo quanto emerso nelle indagini, il 63enne aveva appena completato il prelievo quando è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da uno scaldacollo.

Il rapinatore avrebbe estratto un coltello a serramanico e, con una minaccia diretta, si sarebbe fatto consegnare il denaro per poi allontanarsi subito dopo. È un passaggio che rende bene il peso umano della vicenda: un gesto quotidiano, semplice, trasformato in pochi secondi in una situazione di paura concreta davanti a un ufficio pubblico, in pieno centro cittadino.

Arresto per la rapina alle Poste, come si è arrivati al presunto autore

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima e si è sviluppata lungo una direttrice investigativa classica ma molto accurata. I Carabinieri hanno visionato i sistemi di videosorveglianza presenti nell’area urbana, poi hanno affiancato all’analisi delle immagini servizi mirati di osservazione e pedinamento. Da questo lavoro sono emersi dettagli considerati determinanti sull’abbigliamento usato durante il colpo e sull’auto che sarebbe stata impiegata per gli spostamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In casi come questo la differenza la fanno spesso gli elementi apparentemente marginali: un capo di vestiario riconoscibile, una traiettoria compatibile, un veicolo che ricorre più volte nel quadro indiziario. È da lì che l’inchiesta avrebbe preso una forma più netta, fino a concentrare l’attenzione su un uomo residente ad Artena (Rm), comune poco distante da Lariano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le telecamere e la perquisizione che hanno rafforzato il quadro indiziario

Il passaggio più rilevante, dal punto di vista investigativo, è arrivato con la perquisizione domiciliare eseguita ad Artena. Nell’abitazione dell’indagato i militari hanno rinvenuto e sequestrato, secondo la ricostruzione diffusa sull’operazione, l’esatto abbigliamento indossato durante la rapina, il coltello a serramanico e lo scaldacollo usato per nascondere il volto.

È questo l’elemento che ha consentito di saldare gli accertamenti compiuti sul territorio con un riscontro materiale. In altre parole, le immagini e i servizi di osservazione avrebbero indicato una direzione precisa; la perquisizione avrebbe dato consistenza ulteriore a quella pista, offrendo agli inquirenti l’ultima conferma necessaria per chiedere la misura cautelare.

Rapina aggravata a Lariano, il peso della risposta investigativa

La reazione delle forze dell’ordine assume un valore che va oltre il singolo episodio. Le rapine ai bancomat o all’esterno di uffici postali colpiscono persone spesso sole, esposte e concentrate su un’operazione di routine. Per questo la risposta investigativa viene percepita come un segnale importante anche sul piano della prevenzione.

Il fatto che i Carabinieri abbiano lavorato su videosorveglianza, monitoraggio del territorio e riscontri materiali mostra una linea di intervento fondata sulla pazienza investigativa più che sull’effetto immediato.

A Lariano, come in molti centri dell’area dei Castelli Romani e del quadrante sud della provincia di Roma, il tema della sicurezza quotidiana resta molto sentito proprio perché riguarda luoghi ordinari: la posta, la strada, il parcheggio, il momento del prelievo.

Le conseguenze per l’indagato e la tutela della presunzione di innocenza

L’uomo raggiunto dal provvedimento cautelare è ora agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sul piano giudiziario il dato da tenere fermo è quello ricordato dagli stessi investigatori: il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

È un punto essenziale, soprattutto quando si raccontano fatti di cronaca che suscitano allarme e reazioni immediate. Da una parte c’è il quadro indiziario ritenuto grave dal giudice che ha disposto la misura; dall’altra c’è il percorso processuale ancora da compiere, con tutte le garanzie previste dall’ordinamento.

Lariano e il nodo sicurezza nei luoghi di ogni giorno

Resta infine il dato più concreto, quello che interessa da vicino i cittadini: la vulnerabilità di chi compie un’operazione semplice come ritirare denaro. La rapina dell’8 febbraio ripropone un tema noto, quello della protezione delle persone anziane o comunque più esposte all’uscita da bancomat e uffici postali. In questo caso la denuncia immediata, il lavoro investigativo e la raccolta di riscontri hanno permesso di arrivare in tempi relativamente contenuti a un arresto cautelare.

Per Lariano è una notizia che ha un doppio significato: da un lato chiude un episodio grave avvenuto davanti a un presidio molto frequentato, dall’altro riaccende l’attenzione sulla necessità di vigilanza, presenza sul territorio e collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine quando anche un dettaglio può diventare decisivo.