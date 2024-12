Chiara Cainelli, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello | Vita privata, Uomini e Donne e cosa fa oggi

Grandi novità in vista al Grande Fratello. All’interno della Casa farà il suo ingresso Chiara Cainelli, un’influencer molto seguita sui social

Questa diciottesima edizione del Grande Fratello si sta rivelando un vero e proprio flop. I dati di ascolto hanno finora bocciato severamente lo storico reality condotto da Alfonso Signorini, proprio nell’annata in cui i vertici di Mediaset erano convinti di ottenere risultati eccellenti in termini di gradimento da parte del pubblico.

Invece i numeri di questi primi due mesi trascorsi all’interno della Casa più famosa d’Italia sono a dir poco sconfortanti, tanto da fa pensare a una clamorosa chiusura anticipata del programma. La voce di uno stop con molti mesi d’anticipo rispetto alle previsioni è circolata con insistenza, ma a quanto pare è stata subito accantonata.

Alfonso Signorini, uno dei più colpiti dal repentino crollo di ascolti del reality, ha deciso di correre ai ripari aprendo la Casa all’ingresso di nuovi concorrenti: un po’ di nuova linfa per restituire slancio e interesse a questo Grande Fratello.

Per questo sono stati scelti volti nuovi e poco noti all’interno dello showbiz: si va dall’ex Miss Italia Zeudi di Palma al fratello di Jovanotti, Bernando Cherubini, fino a Maria Monsè e sua figlia Perla Maria.

Grande Fratello, arriva l’influencer Chiara Cainelli: ha già lavorato in TV

Quattro nuovi concorrenti ai quali si è aggiunta la bella e intraprendente Chiara Cainelli, una cosiddetta ‘Nip’ molto seguita sui social. Si tratta di un’influencer di venticinque anni di origine trentina che in passato ha avuto una relazione con un amico di Ignazio Moser.

La Cainelli ha padre tedesco e una madre di origini boliviane ma ha sempre vissuto in Italia. Di lei si sa che nel 2017 vinse il concorso di Miss Trento ma non riuscì a raggiungere le finali di Miss Italia.

Grande Fratello, i retroscena su Chiara Cainelli spiazzano tutti: i dettagli

Per la bionda influencer però la probabile partecipazione al Grande Fratello non sarebbe una prima volta davanti alle telecamere della TV. Chiara Cainelli infatti ha debuttato sul piccolo schermo in qualità di corteggiatrice del tronista Carlo Pietropoli a Uomini e Donne.

Su Instagram può contare per ora su un seguito di quasi 20mila follower ma è molto probabile che grazie alla sua presenza al GF il seguito aumenti a vista d’occhio a partire dai prossimi giorni. Non resta che attendere l’ufficialità del suo ingresso in Casa.