Chiara Ferragni, l’entourage dell’influencer: “Nessuna relazione con Trussardi”

(Adnkronos) – Nessuna relazione e nemmeno una conoscenza particolare legano Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, che "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". È la smentita che arriva da un portavoce del team di Chiara Ferragni, interpellato dall'AdnKronos, dopo che erano circolate voci su una possibile relazione tra i due come causa della crisi coniugale della Ferragni con Fedez. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata