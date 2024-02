Chiara Ferragni torna sui social: “Giornate toste, ma restiamo positivi”

(Adnkronos) – Chiara Ferragni torna sui social, condividendo con i suoi follower il periodo difficile che sta attraversando. Nelle storie postate su Instagram parla di "giornate un po' toste" per 'giustificare' la sua assenza. Ma "vi leggo, tanto" ci tiene a sottolineare. E dopo aver ringraziato i suoi fan ("Sapete starmi vicino in qualsiais momento della mia vita"), scherza sull'oroscopo, sul fatto che questo in teoria dovrebbe essere l'anno del Toro: "Mi sembra che tutto sia tranne un bell'anno per ora, ma restiamo positivi". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata