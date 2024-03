Chieti, coniugi picchiati e sequestrati per ore durante rapina in villa

(Adnkronos) – Sono entrati in quattro nella villa. Uno era armato di pistola, due impugnavano coltelli e l'ultimo aveva il compito di fare da palo. Rapina, la scorsa notte, nell'abitazione di un imprenditore 70enne del settore imballaggi a Fara Filiorum Petri (Chieti). I banditi, arrivati verso le 21.30, sicuramente dopo aver studiato a lungo il colpo, hanno legato l'uomo e la moglie con delle fascette e li hanno picchiati con lo scopo di aprire la cassaforte e prendere preziosi e denaro. Dopo aver messo a segno il colpo, li hanno chiusi in un bagno e sono fuggiti, dopo l'una di notte. Non prima di aver ripulito tutto con la candeggina. Indossavano guanti e passamontagna e pare avessero accento straniero, forse slavo. I coniugi, dopo qualche ora, sono riusciti a liberarsi e dare allarme. Hanno contusioni e ferite per le botte prese. Sono stati portati in ospedale e la prognosi è di circa 10 giorni. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il bottino sarebbe stato di circa 90mila euro tra denaro e costosi orologi, ma la somma precisa è ancora da quantificare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

