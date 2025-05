Ciampino. Referendum 8-9 giugno, disposto un servizio navetta per soggetti fragili: i dettagli

Bel gesto del Comune di Ciampino verso i soggetti fragili in vista del referendum dell’8 e 9 giugno: in questa occasione, infatti, sarà attivato un servizio di trasporto gratuito verso le sedi elettorali dedicato a chi ha superato i 75 anni o convive con una disabilità motoria. L’iniziativa sarà operativa nella giornata di lunedì 9 giugno, dalle ore 10:00 alle 14:00. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Ciampino servizio navetta per Referendum, a chi è rivolto

Il trasporto, come anticipato, è riservato a coloro che hanno più di 75 anni e le persone con disabilità che non sono in grado di raggiungere autonomamente il proprio seggio elettorale. Per usufruirne, è necessario effettuare una prenotazione telefonica, chiamando il numero 06 79097213.

Le prenotazioni sono attive dal 28 maggio al 6 giugno 2025, con un orario articolato per venire incontro alle disponibilità dei cittadini: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 14:00, mentre martedì e giovedì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Non servono documenti particolari o procedure complesse. Basta una chiamata, un’indicazione del proprio indirizzo e la volontà di partecipare. Da quel momento, sarà il Comune che provvederà a garantire il trasporto e l’assistenza necessaria fino al seggio.

