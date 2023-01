Civita Castellana, incidente stradale tra due auto sulla via Nepesina: un morto e tre feriti gravi

I Vigili del Fuoco di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, territorio della Tuscia, nel pomeriggio di sabato 21 gennaio 2023, intorno alle 14:45 sono stati chiamati ad intervenire per un incidente stradale avvenuto sulla via Nepesina che ha visto coinvolte due autovetture. Su un’automobile viaggiava un’unica persona, una conducente donna approssimativamente tra i 30 e 40 anni, mentre sull’altro mezzo erano presenti un uomo e due adolescenti maschi.

Gli inquirenti ancora non hanno ricostruito la corretta dinamica del sinistro; per motivi ancora da chiarire le due vetture sono venute tra loro a contatto, un tremendo schianto frontale: l’urto è stato molto violento, tanto da ridurre in brandelli la carrozzeria.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estricazione di tutte le quattro persone coinvolte nel sinistro, e purtroppo il personale medico del 118 giunto sul posto con ingenti forze ha constatato il decesso dell’uomo alla guida dell’autoveicolo dove viaggiavano i due adolescenti.

Le condizioni delle altre persone a bordo dei due mezzi, una donna e due ragazzi, sono apparse subito gravi ai soccorritori. La centrale operativa ha quindi disposto il trasporto con elicottero sanitario. I feriti sono stati trasferiti su auto lettighe su gomma e trasportati con urgenza attraverso due eliambulanze. Era presente il personale sanitario del 118 di Monterosi e di Civita Castellana. I due adolescenti e la donna sono stati trasportati all’ospedale di Civita Castellana, al Belcolle di Viterbo e al Gemelli di Roma.

Il tratto della Via Nepesina dove si è verificato l’incidente stradale è territorio del Comune di Civita Castellana. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco presenti con 5 unità di personale, 1 mezzo pesante e 1 fuoristrada, sono arrivati i Carabinieri e la Polizia Municipale di Civita Castellana e il personale sanitario del 118.

© Riproduzione riservata