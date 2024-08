Civita Castellana, violento schianto tra due auto sulla Nepesina: morti un uomo e una donna

I Vigili del Fuoco del Comando di Viterbo sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 10 agosto, alle 15:30 circa, sulla Variante Nepesina, nel territorio di Civita Castellana (Vt) per un grave incidente stradale all’altezza del km 18. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento urto, sul posto sono intervenuti oltre al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana, anche gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso e lo studio della dinamica del sinistro.

Sulle automobili viaggiavano solo i rispettivi conducenti, una donna 46enne e un uomo di 55 anni residente a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L’impatto tra i due veicoli è stato tremendo, tanto che il medico ha solo potuto constatare il decesso della donna, rimasta avviluppata dalle lamiere della carozzeria dell’auto sulla quale viaggiava.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato in estricazione sulla donna, completamente avvolta dalle lamiere, liberando il corpo esanime. L’altro conducente rimasto coinvolto nell’incidente, un uomo di 55 anni, si presentava in gravi condizioni ed è stato predisposto il trasporto urgente in ospedale in elisoccorso. Purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per comprendere le cause di questa tragedia. Il violento impatto tra i due veicoli ha reso l’intervento dei soccorritori particolarmente difficile e impegnativo, e la notizia della doppia perdita ha lasciato un senso di sgomento nella comunità di Civita Castellana e dintorni.

La via Nepesina è una delle strade più trafficate e importanti della bassa Tuscia; il tratto di strada dove si è verificato l’incidente mortale è stato chiuso al traffico veicolare per diverso tempo. Sul posto ha contribuito alle operazioni di messa in sicurezza e anche una pattuglia della Guardia di Finanza.