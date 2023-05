Colleferro, inaugurato il G-Park: una nuova megastruttura in città

Venerdì 26 maggio è stato inaugurato a Colleferro, in provincia di Roma, il G-Park. Si tratta di un edificio logistico di grado A e a inaugurare la struttura è stata la GLP, leader mondiale nei settori della costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici. Poi ancora data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate.

G-Park Colleferro: primo sviluppo di GLP completato in Italia

Quello che è stato raggiunto pochi giorni fa rappresenta un traguardo importante. Il G-Park di Colleferro, infatti, risulta essere il primo sviluppo di GLP completato in Italia. La superficie complessiva è di 23.500 mq, e di questi 22.700 sono di magazzino e 800 di uffici.

La struttura – è importante segnalarlo – è anche dotata di venticinque baie di carico e ottantacinque posteggi per le macchine.

Collocazione geografica strategica

Anche la collocazione geografica del nuovo G-Park è assai strategica in quanto, gravitando nei paraggi della zona metropolitana di Roma, risente fortemente del transito di flusso di merci verso il meridione del Paese.

La viabilità, inoltre, è ottimale se si considera l’accesso immediato all’autostrada A1, ma di altrettanta importanza è la vicinanza dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Si tratta dello scalo più grande d’Italia e a questo si sommano l’aeroporto di Ciampino e il porto di Civitavecchia.

Gli standard ambientali

Il G-Park di Colleferro risponde positivamente a tutti i più moderni standard ambientali e sarà dotato dicertificazione BREFAM Excellent. Sono stati piantati più di quattrocento alberi ed è stata anche installata un’area relax esterna per i lavoratori del sito logistico.

Sono stati inoltre creati sistemi di verifica e controllo per quanto riguarda il consumo di acqua e di energia con l’aggiunta di stazioni di ricarica per automobili e biciclette elettriche.

La soddisfazione del Country Director di GLP Italia

Marco Belli, il Country Director di GLP Italia, non ha nascosto la soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto: “Il G-Park Colleferro rappresenta un’eccellenza nel mondo della logistica, che è alla costante ricerca di spazi moderni e di qualità, localizzati in aree strategiche e in grado di garantire i più elevati standard ESG”.

“La piantumazione degli alberi – prosegue Belli – il monitoraggio del consumo di energia, il rispetto della biodiversità, sono scelte proattive che GLP ha fatto. Questo per rendere il magazzino il più possibile sostenibile e integrato con il territorio, oltre che accogliente per chi vi lavorerà quotidianamente”.

