Colleferro. Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego, previsti spazi per donne e giovani

“Sono molto felice e orgogliosa di aver partecipato oggi all’inaugurazione del Centro per l’Impiego di Colleferro, in provincia di Roma, a cui abbiamo lavorato dalla scorsa legislatura, non solo per riaprirlo ma anche per aggiornarlo con un’offerta dei servizi più competitiva e rispondente alle sfide attuali del mondo occupazionale e produttivo”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine dell’inaugurazione del CPI di Colleferro.

“In particolare sono soddisfatta della riorganizzazione degli spazi che, oltre ad un aumento delle postazioni degli operatori, prevede, nell’ambito della divisione tematica degli uffici, anche spazi specifici rivolti alle donne, come lo Sportello Donna inserito grazie alla legge sulla parità salariale approvata nella scorsa legislatura, ai giovani e un’aula apposita per i laboratori e i seminari dedicati all’accompagnamento al lavoro, per la ricerca della posizione lavorativa desiderata”, prosegue Mattia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Ringrazio il sindaco Pierluigi Sanna per la sensibilità e la caparbietà dimostrate e le lavoratrici e i lavoratori del Centro che in questi anni hanno lavorato in maniera dislocata.

Ora l’obiettivo è implementare l’offerta dei CPI anche con servizi specifici per le persone svantaggiate e con disabilità e declinare sul territorio il programma ‘Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori’ (GOL), per far sì che potenziamento delle politiche attive, competitività e inclusione sociale vadano di pari passo”, conclude la consigliera regionale Eleonora Mattia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata