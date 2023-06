Colleferro, sabato 17 giugno, raccolta firme per il Referendum “Ripudia la guerra”

A Colleferro (Roma), sabato 17 giugno, incontro organizzato dai promotori del Referendum “Ripudia la guerra”. Un’occasione per ascoltare, discutere e firmare contro il conflitto che si sta consumando nel cuore d’Europa.

Questa importante opportunità democratica viene offerta ai cittadini di Colleferro e di tutta Italia, grazie al professor Enzo Pennetta, promotore e presidente del comitato referendario “Ripudia la guerra”. L’occasione di scambio si svolgerà alla presenza di Alberto Valleriani (Retuvasa), Maria Grazia di Clemente (Comitato referendario Colleferro) e Matteo Di Cocco (Comitato Referendum Ripudia la guerra) alle ore 17:30 presso il mercato coperto in via Sobrero.

Matteo Di Cocco, esponente e portavoce del Comitato sul territorio, ha infatti rilasciato una sua dichiarazione alla nostra testata: “E’ fondamentale che una città come Colleferro sia protagonista di un’iniziativa come quella referendaria in corso. Occorre raccogliere 500 mila firme entro la metà di luglio, per dire tutti insieme al Governo che la pace non si costruisce con le bombe. E’ un diritto della cittadinanza conoscere il referendum e firmare per interrompere al più presto l’invio di armi e lavorare per una de-escaltion al fine di una risoluzione diplomatica del conflitto è una questione urgente e la cittadinanza deve avere la possibilità di dire No alla guerra con un gesto concreto”.

