Collepardo (Fr). Cade e si frattura la tibia, soccorso escursionista nei pressi del Monte Porca

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio, è intervenuto prontamente in un’operazione di soccorso nei pressi del Monte Porca, in prossimità di Collepardo, comune della provincia di Frosinone, a seguito di un incidente durante un’escursione.

I soccorsi sono stati attivati attraverso l’applicazione GeoResQ, consentendo in questo modo un intervento celere e tempestivo grazie alla rapida determinazione della posizione esatta del ferito.

Soccorso alpino speleologico

Un escursionista di 64 anni, originario di Collepardo, a seguito di una caduta ha riportato una seria frattura alla tibia con conseguenti lesioni. L’operazione di soccorso è stata condotta dai tecnici del CNSAS Lazio, con l’impiego di una squadra di terra e dall’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso, il medico e l’infermiere del 118.

Elisoccorso

Dopo aver raggiunto il ferito, verificate le condizioni sanitarie e stabilizzata la situazione,

l’eliambulanza ha eseguito il trasporto del ferito all’ospedale di Latina, assicurandone un trasferimento sicuro e rapido per le cure necessarie. Collepardo è situato nel cuore della catena montuosa dei Monti Ernici, in un punto strategico, ideale per le escursioni nel verde, alla scoperta di luoghi incantevoli, boschi secolari e sorgenti di acqua purissima.