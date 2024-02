Colosimo (Corte Conti): “Bene arrivo Ryanair a R.Calabria, adesso necessari servizi”

(Adnkronos) – "Questo convegno porta in dono l'intesa con Ryanair, quindi porre l'attenzione su questo tema è stato utile. L'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, anch'esso di ieri, unisce di fatto un'isola alla terra ferma, creando un bacino di riferimento per l'aeroporto di Reggio Calabria davvero notevole". Lo ha detto presidente di sezione della Corte dei Conti, Antonello Colosimo, nel corso del convegno "Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?" organizzato a Reggio Calabria dalla Fondazione Magna Grecia. "Adesso si tratta di mettere questo aeroporto in condizione di offrire servizi degni di questo nome – aggiunge – con voli anche per Roma e Milano che siano, nel corso della giornata di andata e ritorno, oltre a tutti i servizi aeroportuali perché i diritti aeroportuali sono tasse che gli utenti pagano per avere servizi e quindi questi devono essere resi. C'è una grande prospettiva, grande fermento e questo convegno darà certamente un contributo importante affinché questi progetti di sviluppo, anche a livello internazionale privilegino i collegamenti nazionali", conclude Colosimo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

