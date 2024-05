Come conoscere il fatturato di un’azienda?

Conoscere il fatturato di un’azienda può sembrare un compito banale, ma in realtà può rivelarsi molto complesso. Le imprese solitamente custodiscono gelosamente i propri introiti poiché li considerano dati strategici e confidenziali. Di conseguenza, potrebbero scegliere di non divulgarli o renderli difficilmente accessibili.

Ciò risulta essere abbastanza evidente nel contesto delle aziende private, che non sono tenute agli stessi standard di trasparenza delle società quotate in borsa. Inoltre, anche quando le informazioni sul volume d’affari sono disponibili, potrebbero essere soggette a vincoli legali o commerciali che ne limitano la consultazione.

Per conseguire informazioni precise sul fatturato di un’azienda, è spesso necessario ricorrere a risorse specializzate e consultare fonti autorevoli. È fondamentale navigare con attenzione tra le normative e le politiche aziendali al fine di accedere a tali informazioni in modo legittimo e corretto.

Proprio per tale motivo, si consiglia di effettuare un report aziendale. Tale procedura burocratica può essere richiesta anche in via telematica. Scopriamo il tutto nel dettaglio:

Conoscere fatturato azienda

Ci sono delle strategie che ci consentono di mettere le mani su queste preziose informazioni.

Per prima cosa, un approccio diretto è quello di consultare i bilanci pubblici. Le società quotate in borsa sono obbligate a divulgarli, e tra le varie voci troviamo anche il fatturato. Questi documenti sono generalmente accessibili al pubblico attraverso diverse piattaforme online, anche se questa fonte potrebbe non essere disponibile per aziende private o non quotate.

Un’altra risorsa potrebbe essere la registrazione presso le autorità fiscali. In molte giurisdizioni, le imprese devono presentare dichiarazioni fiscali che includono dettagli sulle loro entrate. Tuttavia, l’accesso a tali informazioni richiede solitamente un’autorizzazione specifica e può comportare un processo burocratico.

Ovviamente, tenete a mente che queste opzioni potrebbero non essere accessibili a tutti e potrebbero richiedere un certo grado di familiarità con le procedure burocratiche e legali.

Indagine su azienda online

In via telematica, possiamo scovare una serie di servizi di informazioni commerciali sulle aziende, compresi i dati finanziari come il fatturato.

Una delle più rinomate è Tutto Visure. Tale piattaforma ci consente di accedere a informazioni economiche e finanziarie compilando una richiesta telematica. Il risultato viene solitamente inviato tramite e-mail direttamente nella casella di posta dell’utente. Allo stesso tempo, bisogna non dimenticare che questo servizio non è gratuito e l’accesso ai dati privati comporta un costo.

Sempre online, sono disponibili anche report sulle entrate delle aziende che possono essere utilizzati per fare stime approssimative. È importante però tenere presente che queste stime potrebbero non essere completamente accurate e potrebbero variare a seconda delle circostanze specifiche dell’azienda presa in considerazione.

Report base, standard e analitico

Quando si vuole scoprire il fatturato di un’azienda, è possibile scegliere tra tre tipi di report: base, standard e analitico.

Il report base fornisce informazioni essenziali sull’andamento generale dell’azienda. Si concentra principalmente su indicatori fondamentali come il totale delle entrate, le spese generali e i margini di profitto lordo e netto. Offre una panoramica generale della situazione finanziaria aziendale senza entrare nei dettagli specifici.

A differenza della versione base, questa include dettagli aggiuntivi e indicatori fondamentali. Oltre a ciò, il report standard può presentare analisi settoriali, dettagli sui segmenti di mercato, performance delle vendite per prodotto o area geografica e valutazioni delle prestazioni dei dipendenti. Pertanto, ci fornisce una visione completa dei fattori che influenzano i risultati finanziari.

Più dettagliato rispetto allo standard, il report analitico include analisi approfondite. Si va dunque a concentrare sull’identificazione di tendenze, pattern e correlazioni utilizzando tecniche avanzate come l’analisi predittiva, il machine learning e l’analisi dei dati. Il suo obiettivo è fornire una comprensione approfondita delle prestazioni passate e future dell’azienda, consentendo agli utenti di prendere decisioni informate basate su una serie di previsioni.