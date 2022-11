Come conseguire un attestato con il corso da barman Roma

Diventare barista è il sogno di tanti ragazzi e ragazze: questo lavoro è molto ambito, in quanto permette di stare continuamente a contatto con le persone, di divertirsi, di provare ogni giorno ricette e miscelazioni nuove e di partecipare a eventi anche di portata internazionale.

Per diventare barista bisogna frequentare dei particolari tipi di corsi, che in base alle skill che si vogliono raggiungere sono divisi in varie categorie. Il corso da barman Roma della FBS, per esempio, è uno dei più frequentati in Italia, in quanto fornisce tutte le informazioni di base per incominciare questo lavoro.

Oltre alle basi offre anche certificazioni, stage, possibilità di entrare nella squadra di FBS e di lavorare nei migliori locali non solo di Roma ma di tutto il mondo.

Tutte le info sul corso da barman Roma

Il corso da barman Roma è articolato in due parti: la prima è soprattutto teorica e dà le basi per incominciare un viaggio approfondito all’interno di questa disciplina che conta diversi anni di storia, di conoscenza delle spezie e dei liquori e distillati che si utilizzano per creare gli alcolici e le miscele e in cui si apprenderanno più di cinquanta fra le ricette più tradizionali del settore.

Una seconda parte invece prevede una sezione prettamente pratica: grazie alle attrezzature e ai macchinari presenti nella scuola e alle aule tecnologiche, ogni allievo potrà applicare le proprie conoscenze e lavorare direttamente con gli strumenti del mestiere.

Ogni corso potrà essere atteso da un massimo di 7 partecipanti, perché l’amministrazione della scuola vuole che ogni allievo sia seguito dai professori con la massima attenzione, in modo da avere tutta la preparazione necessaria per lanciarsi nel mondo del lavoro appena conclusa l’esperienza scolastica del corso.

Una volta finito il corso da barman Roma, gli alunni riceveranno la certificazione che attesta il conseguimento delle conoscenze e sarà fondamentale per richiedere la licenza di servire alcolici sia in un bar di propria appartenenza che in altre strutture. Questo documento è fondamentale per poter esercitare la professione.

Ogni allievo avrà inoltre accesso alle aule e alla biblioteca e anche a tutti i macchinari per un periodo di un anno a partire dal momento dell’iscrizione. Chi riceverà una votazione eccellente, potrà entrare nella squadra di FBS incominciando a lavorare fin da subito per i vari servizi che la società possiede.

© Riproduzione riservata