Pennette con olive e capperi e i preziosi consigli di Donna Assunta

A volte accade che troviamo macchie di muffa sull’asse per impastare. Fare cosi: togliete il grosso della muffa con un panno, poi, per far uscire tutta l’umidità interna, coprite la superficie con il sale fino. Dopo due o tre giorni si procede alla pulizia finale. E sulla nostra tavola?

Pennette con olive e capperi

Ingredienti per 4 persone: 320 gr. di pennette rigate, 100 gr. di olive miste verdi e nere, un cucchiaio di capperi sotto sale, 400 gr. di filetti di pomodoro, due spicchi d’aglio, un peperoncino, un pizzico di origano essiccato, 50 gr. di pecorino, olio extravergine d’oliva, sale.

Scaldate 3 cucchiai d’olio, unite gli spicchi d’aglio e il peperoncino. Fate dorare gli spicchi d’aglio, schiacciateli e poi toglieteli insieme al peperoncino. Sciacquate i capperi per dissalarli, fateli insaporire nella pentola per qualche minuto. Unite poi i filetti di pomodoro, salate e cuocete per una decina di minuti. Inserite nella pentola, insieme agli altri ingredienti, le olive snocciolate e fate insaporire per un paio di minuti, poi spegnete e profumate con l’origano. Lessate le pennette in abbondante acqua salata. Scolatele al dente e trasferitele nella pentola con gli altri ingredienti. Condite con il pecorino grattugiato, mescolando rapidamente per farli sciogliere. Servite le pennette calde e buon appetito. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

