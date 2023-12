Come recuperare le chiamate cancellate da Samsung con UltData per Android?

Oggigiorno gran parte delle nostre attività più importanti passano per il nostro smartphone. Lo utilizziamo per ogni aspetto, non per ultimo le chiamate che effettuiamo e riceviamo giornalmente per lavoro, famiglia e tutta la nostra sfera sociale. Può succedere che sovrappensiero o per qualsiasi motivo abbiamo cancellato dei registri di chiamate molto importanti.

Potremmo aver perso contatti di lavoro, medici oppure ci potrebbe essere utile recuperare il registro delle chiamate vecchie per porre fine a una disputa personale, per chiarire malintesi o risolvere controversie.

A volte in questi dati possono essere contenuti ricordi significativi o momenti per noi speciali. In altri casi l’eliminazione accidentale potrebbe portare a preoccupazioni per la sicurezza e il loro recupero è essenziale per garantire che le nostre informazioni personali siano protette e non cadano in mani sbagliate.

Recuperare i dati cancellati dal telefono Android può essere molto utile anche in caso di monitoraggio. I genitori potrebbero voler recuperare i registri delle chiamate dei loro figli in modo da poterne controllare le loro attività, riuscendo in questo modo a garantire la loro sicurezza. Questo è molto importante in tutti quei casi dove i genitori non hanno ancora stabilito un livello di comunicazione con i propri figli che si basi sulla fiducia e sul potersi raccontare tutto.

Per questi casi e per molti altri, è importante sapere come procedere per effettuare un corretto procedimento al fine di poter accedere nuovamente a questi dati. Quindi se il tuo problema è sapere come recuperare le chiamate cancellate da Samsung, non ti preoccupare, leggendo questa guida riuscirai a farlo in modo semplice e veloce.

La soluzione più efficace per recuperare i dati cancellati dal tuo smartphone è quella di affidarsi a UltData per Android. Si tratta di un potente software dell’azienda Tenorshare che diventerà il tuo alleato più prezioso per ripristinare le chiamate cancellate e gestire al meglio le diverse sfaccettature della vita digitale.

Perché UltData per Android può recuperare la cronologia delle chiamate cancellate dai telefoni Samsung e da altri telefoni Android?

UltData per Android è un programma molto più potente di quanto tu possa pensare. Supporta moltissimi dispositivi ed è perfettamente compatibile con il sistema operativo in tutte le sue versioni, dal 13 al 4.4 e precedenti.

Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i passaggi che dovrai effettuare:

Per prima cosa, recati sul sito del produttore e scarica UltData per Android, quindi installalo sul tuo PC e avvia il programma. Ti troverai di fronte a una schermata come quella riportata qui sotto.

2. Collega adesso il tuo smartphone al computer utilizzando il cavetto USB in dotazione.

Nota: prima di iniziare il recupero dei file è necessario avviare il Debug USB del dispositivo. Segui le immagini seguenti per capire il procedimento corretto.

3. Seleziona il tipo di file che desideri recuperare o visualizzare dal tuo smartphone nella schermata che ti comparirà sullo schermo del PC. Come vedi dall’immagine sottostante, puoi personalizzare le tue opzioni di scelta.

4. Clicca quindi su inizia. Ti verrà mostrata una barra di scorrimento che visualizzerà il procedimento, attendi fino al suo completamento. In questa fase il software sta ottenendo le informazioni da te richieste dal tuo dispositivo.

Nota: Al fine di ripristinare i file nel dispositivo, UltData per Android deve ottenere l’autorizzazione per visualizzarli, quindi non è necessario preoccuparsi della sicurezza dei dati. Autorizza il tuo smartphone o Tablet come da immagine sotto.

5. Fatto! Adesso vedrai una lista con tutti i dati recuperati e potrai gestirla a tuo piacimento!

Quali altre funzionalità sono presenti in UltData per Android?

Come avrai intuito, il software è in grado di svolgere molteplici operazioni che possono esserti molto utili in futuro per i tuoi dispositivi Android.

Potrai utilizzarlo anche per:

Recupero delle foto eliminate da Android senza Root

Recupero dei Messaggi WhatsApp senza backup e Root

Ti sarà possibile scaricare e visualizzare il backup di WhatsApp da Google Drive

Potrai recuperare dati come foto, video e documenti di WhatsApp Business

Potrai ripristinare i messaggi persi di WeChat, i contatti, le foto e tutto il resto da Xiaomi e Huawei

Vanta il tasso di recupero più elevato di tutto il settore

Supporta più di 6000 telefoni e Tablet con sistema operativo Android, inclusi Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Moto Z etc.

Quindi con UltData avrai a disposizione uno strumento eccellente per risolvere moltissimi problemi, oltre che recuperare il registro delle chiamate vecchie.

Prezzo e sconti

UltData per Android ha diversi piani tariffari a seconda che sia acquistato per scopo personale o aziendale. Nel primo caso avrai queste tre opzioni:

Un mese di licenza 35,99€ scontato

Un anno di licenza 39,99€ scontato

Licenza a vita 49,99€

Tutti i prezzi sopra riportati sono già scontati rispetto al loro costo originale.

Tutti questi prezzi sono da considerarsi per un solo PC.

Durante le Festività Natalizie è anche possibile usufruire di uno sconto del 20%, ti basterà copiare il codice sconto e incollarlo nell’apposita casella in fase d’acquisto.

Conclusioni

Grazie a UltData per Android sai come recuperare le chiamate cancellate su Samsung e su oltre seimila dispositivi che utilizzano il sistema operativo in tutte le sue versioni. Inoltre il software è in grado di svolgere molte operazioni che sicuramente ti torneranno utili in futuro. Quindi che tu voglia recuperare il registro delle chiamate vecchie o ripristinare intere chat, immagini, contatti e quant’altro con la sicurezza di avere il migliore risultato disponibile sul mercato, adesso sai a chi affidarti. In più, grazie agli sconti, potrai sempre acquistare il prodotto a un prezzo molto conveniente, considerando il rapporto qualità-prezzo offerto dall’azienda Tenorshare. Speriamo che questa guida ti sia stata utile a risolvere il tuo problema nel migliore dei modi.

© Riproduzione riservata