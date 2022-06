Si avvicina le eletion day dove, oltre alla votazione nazionale per il referendum, in moltissimi comuni sono previste le elezioni amministrative. In merito a questo si è attivata la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie per esaminare circa 19 mila nominativi, di questi 18 sono stati ritenuti “impresentabili”.

Commissione antimafia: 18 candidati impresentabili alle elezioni comunali

La Commissione Parlamentare d’inchiesta antimafia per questa turnazione di elezioni ha posto sotto esame le candidature di ben 19.782 nominativi. Ben 57 consigli comunali, 4 capoluoghi di regione, come Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo, e 22 capoluoghi di provincia. Senza dubbio “un numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale“.

Il numero preso in considerazione è stato il frutto delle verifiche effettuate grazie alle prescrizioni del codice etico della Commissione. Inoltre, la verifica ha seguito l’autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Quest’ultima messa, tra l’altro, nel referendum sulla giustizia che si voterà anche domenica 12 giugno.

Come ricorda Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia, il “codice di autoregolamentazione è stato votato da tutta la Commissione ed è rappresentativo di tutti i partiti che l’hanno scritto e votato”.

Tra i reati contestati ai 18 candidati c’è corruzione, traffico di rifiuti, peculato e abuso d’ufficio. Sindaci, senatori e deputati, di tantissime città, tra cui anche Frosinone. Oltre che Gorizia, Palermo, Belvedere Marittimo a Cosenza, Taranto, Ciampino e Mondragone.